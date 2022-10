Prodan: Notorna je činjenica da EU nema svoju vojsku s kojom se može obraniti

Podijeli:







Izvor: N1

Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost gostovao je N1 Studiju uživo u kojem je komentirao potencijalnu obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Kad govorimo o bilo kojem angažmanu Hrvatske na međunarodnoj sceni, to se treba promatrati s više aspekata. Ovdje se radi o inicijativi Europske unije, vojnoj asistenciji Ukrajini. Hrvatska je članica EU-a i ovdje se radi o političkim interesima”, rekao je.

Navodi kako Rusija ruši sve norme međunarodnog prava jer je u ratu s Ukrajinom počinila cijeli niz ratnih zločina. “Pitanje je sad političke odluke koliko će se Hrvatska na taj način izložiti međunarodno. O sigurnosti možemo govoriti u većem kontekstu jer govoreći o nuklearnom naoružanju nitko nije siguran. Hrvatska je stabilna zemlja, no njeno okružje nije toliko”, rekao je stručnjak.

“Ne postoji apsolutna sigurnost”

Prodan kaže kako ne postoji apsolutna sigurnost nego samo maksimalni stupanj sigurnosti koji se može postići.

“Zemljama u našem susjedstvu, zemljama bivše Jugoslavije, izuzevši Hrvatsku i Sloveniju, plus Albanija, trebaju asistenciju da ih se podigne na veću razinu. To je dobra uloga Hrvatske u vojno-političkim i obrazovnim aspektima. Veliki broj ljudi s ovih prostora je boravio kao strani borci u Siriji i Iraku i oni stvaraju ugrozu za zemlje u koje se vraćaju. No, mislim da nema razloga za zabrinutost”, rekao je pa dodao: “Te države možemo svrstati u nestabilne države, one moraju postići još puno na aspektu sigurnosti i demokracije kako bi mogle pristupiti Europskoj uniji. Čeka ih još dug put”.

VEZANA VIJEST Ukrajina želi prekinuti diplomatske odnose s Iranom zbog dronova Rusiji

Komentirajući dronove koje su Rusi kupili od Irana, navodi da kad se radi o vojnom naoružanju, onda se na neki način vraća nekim primitivnijim rješenjima koji prolaze ispod radara.

“Rusija je kupila veliki broj dronova od Irana, cijena im je bila jako povoljna. To je jedan novi-stari fenomen gdje dron može uništiti letjelice deset puta skuplje od njega”, kaže.

Hibridni i obavještajni ratovi

Ogromni su ljudski gubici, kaže, meni je drago što se Zapadni svijet svrstao na stranu demokracije.

“U pozadini se vode hibridni i obavještajni ratovi. Civili to ne vide, ali mi koji se bavimo time znamo da se odvija rat u medijskom prostoru i rat informacijama. On je puno manje opasan, ali je velik”, rekao je.

Navodi da pojedine zemlje na rat u Ukrajini gledjau još uvijek kao na raspad Sovjetskog saveza.

“Rusija zaista ima veliku vojnu silu i moć, ali ujedinjeni svijet može pomoći Ukrajini da taj rat postane manje brutalan. Izgleda da je rat u pat poziciji i da ovo neće tako kratko potrajati”, rekao je stručnjak te dodao: “Notorna je činjenica da EU nema svoju vojsku s kojom se može obraniti, ovo su samo pojedinačne aktivnosti”

“Pošto EU nema svoju vojsku, svaka se zemlja ponaša i organizira na svoj način. Iako postoji zajednička vanjska politika, svaka zemlja ipak misli na svoju sigurnost”, rekao je Prodan.

Iako je EU nesumnjivo najveća ekonomska integracija na svijetu, kaže, politička i vojna još uvijek nije postala na pravi način.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.