Profesor Rimac: Zašto se Vlada sastaje na tribinama stadiona u Hamburgu i o čemu raspravlja?

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac govorio je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović o aktualnim temama. Posebno se osvrnuo na skori izbor novih ustavnih sudaca, ali i kampanju za predsjedničke izbore koja nam tek predstoji.

Suradnja DP-a i HDZ-a

Rimac kaže kako se suradnja Domovinskog pokreta i HDZ-a temelji na stvaranju kompromisa. “Ako ste u parlamentarnom sustavu, onda su nužni kompromisi. Jedino ako ste protuparlamentarna stranka, onda možete inzistirati na svemu negativnom. … DP ostaje u Vladi, a morali su odstupiti u toj mjeri da Pupovac kao član SDSS-a bude u jendom izuzetno važnom saborskom odboru”, govori Rimac govoreći o “povlačenju” DP-a kad je riječ o teme Milorada Pupovca i saborskog Odbora za prava nacionalnih manjina.

“Različiti nazivi suradnje su eufemizmi za ulazak u koaliciju s nekom dominantnom političkom opcijom. Je li to projekta suradnja, koalicija ili nešto treće je sasvim svejedno ako vi podržavate vladu. Naravno, vlada može biti i manjinska pa imati podršku u parlamentu. Međutim, to mi još nismo doživjeli. Vlada se zbog svog komfora odlučuje za stvaranje koalicije koja će biti stabilna. Tako se umanjuje broj rasprava o pojedinim prijedlozima, a posebno umanju teret prilagođavanja zakonskih prijedloga primjedbama iz oporbe”, objašnjava Rimac.

Ustavni suci

“Za ustavne suce morate imati dvotrećinsku većinu. Mi od 90-ih nismo imali stranku koja ima 2/3 u Saboru, što je dobro jer bi inače imali potpunu samovolju onih na vlasti. Do sad je to razrješavano tako da se dogovori kvota između HDZ-a i SDP-a gdje bi onaj tko je imao manji dio jednostavno imenovao manje svojih sudaca. Time se impliticinto i eksplicitno stvorilo ovisnost ustavnih sudaca o pojedinim političkim opcijama i iskrivljavalo njihovu sliku o problemima o kojima su odlučivali”, kaže Rimac.

Mato Arlović novi zamjenik predsjednika Ustavnog suda

“Kandidati koji znaju da nemaju podršku neke političke opcije se ni ne javljaju na natječaj. To je izuzetno loše jer bi upravo takvi kandidati mogli promijeniti stav javnosti o USUD-u. Mi možemo biti zahvalni Milanoviću što je problematizirao sastav i odluke USUD-a svojom vrlo čudnom odlukom da se umiješa u izbore. Doveo je USUD do krajnosti koja je proizlazila iz dosadašnje prakse. Pitanje je možemo li dobiti promjenu ili ćemo i dalje trpiti negativne posljedice koje proizlaze iz ovakvog sustava”, govori.

Superizborna godina

Predsjednički izbori

Rimac smatra da će na predsjedničkim izborima koji će se vjerojatno održati krajem godine biti puno kandidata. “Bit će puno izazivača. Svaki put kad smo imali parlamentarne izbore imali smo 10 kandidata od kojih 7 nisu imali podršku stranke ni javnosti. Činjenica je da za kandidaturu za predsjednika morate imati široki krug podržavatelja. Očekuje se da će se Zoran Milanović najvjerojatnije kandidirati za novi mandat. Ostali kandidati su u vrlo nezgodnom položaju. Parlamentarni izbori su imali veliku tenziju i onda pad tenzije na EU izborima. Glasači su zasićeni i bilo bi najbolje ne krenuti sada u kampanju. S druge strane, predstavljanje kandidata je vrlo važno. Bira se jedna jedina osoba i rano predstavljanje je mamac glasačima da razmisle bi li takva osoba pristajala toj funkciji. Pojavljuju se sada baloni, ali nema jasne odluke da se nekog kandidira i počne ga promivirati kao idealnu osobu za tu funkciju. Glasači očekuju osobu koja će im imponirati svojim stavovima i ponašanjem”, objašnjava.

Nagađa se koga bi HDZ mogao poslati na predsjedničke izbore. Puhovski: Milanović će mu piti krv

Na pitanje hoće li SDP podržati Zorana Milanovića odluči li se on za lov na još jedan mandat na Pantovčaku Rimac kaže kako mu je miješanje u parlamentarne izbore sigurno naštetilo. “Iako mu nije pao rejting, otvorio je prostor Andreju Plenkoviću da stalno napada ugled Zorana Milanovića. … Oni sada sustavno nastoje umanjiti popularnost Milanovića i otvoriti prostor za svog kandidata. O izboru tog kandidata ovisit će hoće li uspjeti ili će on dovesti do rasta popularnosti Zorana Milanovića”, kaže.

“Svi kandidati su u lošijem položaju od nekoga tko je već na funkciji. Javnost se navikla da je takav čovjek predsjednik. Sve njegove mane se doživljavaju u svjetlu toga da on jest predsjednik”, kaže profesor.

“Ako bi HDZ dobio i predsjednika države, to bi dovelo do toga da Andrej Plenković počne donositi sve odluke. “Sada već ignorira Sabor, a u tom bi slučaju mogao ignorirati i predsjednika države”, kaže.

Političari na utakmicama

Rimac je kratko komentirao i slučaj predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji se našao u problemima s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa jer je poveo sina na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u Berlinu na koju je putovao Vladinim avionom. Rimac kaže da političari na utakmice mogu i trebaju ići isključivo u vlastitom aranžmanu, kao i ostali građani.

Povjerenstvo se oglasilo nakon Jandrokovićeve izjave: “Smjernice smo dali još kod prvenstva u Rusiji”

“Zašto se Vlada sastaje na tribinama stadiona u Hamburgu i o čemu raspravlja? To je hobi, izvolite gospodo plaćajte sami”, jasan je profesor oko toga tko bi trebao plaćati odlaske političara na sportske utakmice.

Kaže kako će i sam gledati utakmice, ne samo hrvatske reprezentacije. “Ići na utakmicu je nešto što vi morate odlučiti sukladno svojim mogućnostima i preferencijama, a ne jer je to ovako ili onako. Shvaćam da nećemo raditi dok igra reprezentacija, i društveno je poželjno da znate što se dogodilo jer će se narednih dana pričati samo o utakmici. Budžet služi građanima, a ne da se troši na zabavu političara”, jasan je.

