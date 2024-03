Gordan Bosanac iz Možemo otkrio mogući katastrofalan scenarij koji treba izbjeći ako padne HDZ

Podijeli :

Gordan Bosanac iz Možemo gostovao je u Newsroomu u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o nadolazećim parlamentarnim izborima te točkastoj koaliciji sa SDP-om.

“Apsolutno sam uvjeren da je HDZ gotov, to smo govorili i prije obrata, a sad je to još uvjerljivije. Uvijek nas se podcjenjivalo u anketama, ali mi smo na ulici. Očekujemo više mandata nego na prošlim izborima, ali neću u detalje. Sve više od sedam mandata je super. Kako će razgovori sa SDP-om na kraju završiti, vidjet ćemo. Ako se dogovorimo, dobro, ako se ne dogovorimo, opet dobro. Mi smo jedna od rijetkih stranaka koja se jasno pozicionirala, a zbog procjene u četiri izborne jedinice gdje vodi desnica, učinilo nam se dobrim da smo u točkastoj koaliciji”, rekao je Gordan Bosanac iz Možemo.

Navodi da zbog poteza Zorana Milanovića nisu morali mijenjati odluke i strategije za razliku od mnogih stranaka.

“Mi smo tu gdje smo bili i prije godinu dana. Sljedeći ćemo tjedan imati liste, jedva čekamo izbore da maknemo HDZ. Ključni faktor za pobjedu HDZ-a je izlazak ljudi na izbore. Ove izbore se stvarno ima za koga glasati, ljudi neće moći reći da nemaju za koga glasati. Puno naših političkih suparnika na ovim je izborima postavilo jedan cilj, mi smo postavili dva. Prvi je srušiti HDZ, drugi je da ta vlada koja sruši HDZ je većina koja će moći izglasati stabilnu vladu. Katastrofalan je scenarij u kojem padne HDZ, a dođe nestabilna vlada koja će pasti u narednim mjesecima. Otvoreni smo za stranke od centra na lijevo, u toj Vladi nema mjesta za Most i Domovinski pokret, tu smo vrlo jasni”, kazao je.

Bosanac navodi da je pitanje koliko su manjinske vlade stabilne i održive.

Komentirao je i izjave Stipe Mlinarića da će Možemo na izbore ići s HDZ-om i manjinama.

“Ponovljeni izbori nisu dobri ni za koga, izlaznost bi sigurno bila puno manja. Nikako ne bismo išli s HDZ-om i manjinama, to je toliko suludo. Nisam ni shvatio što me pitate. Sandra Benčić na turneji puno priča s ljudima o 14. potezu. Mislim da građane to zanima, u nedjelju ćemo predstaviti naše ključne prioritete i naš programski okvir”, rekao je pa je komentirao vijest da je novoizabranom glavnom državnom odvjetniku propucan auto.

“Propucavati auto bilo kome nije dobro, možda je to dokaz da treba spustiti tenzije. No, bez obzira na to jedan od naših prvih poteza će biti da on više ne može biti glavni državni odvjetnik, također bitna je stambena politika za mlade, ali i zelena javna nabava. Uspjeli smo postaviti model da škole u pilotu mogu crpiti hranu od OPG-ovaca u krugu Zagreba”, rekao je.

Za kraj navodi da će dogovor sa SDP-om u vezi točkaste koalicije pasti možda već danas, ali najkasnije u ponedjeljak.

