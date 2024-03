Puljak komentirao odluku Ustavnog suda o Milanoviću: “Došao je HDZ-ovac i odrezao mi kaznu”

Podijeli :

Gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Centar, Ivica Puljak, gostovao je u Dnevniku N1 kod Igora Bobića gdje je komentirao dogovor o ulasku u koaliciju "Rijeke pravde".

Puljak kaže kako još nisu potpisali sporazum, ali da je to tehničko pitanje. “Ovo je dobar sporazum i nema razloga da ga tijela naše stranke odbiju. Ovo je sporazum je takav da je ovo nova politička snaga koja će pobijediti HDZ”, rekao je.

O trzavicama oko dogovora, kaže da je SDP to usvojio i da je riječ o demokratskim strankama u kojima svi imaju pravo izraziti svoje mišljenje. “Mislim da su ovim najbolje prošli građani koji sada mogu dati priliku nama da ovo bude zemlja bez korupcije iz koje mladi neće odlaziti, nego se vraćati”, dodao je.

Stigla je vijest da Možemo neće ići u točkastu koaliciju sa SDP-om. “Siguran sam da je to odluka kako maksimizirati izborni rezultat i da ćemo biti partneri u vladi poslije. Oni su odlučili dano da će ići sami, pa to je njihova odluka”, naveo je Puljak.

Propali pregovori između SDP-a i Možemo!

“Nama je važno da je rejting koalicije vrlo blizak rejtingu HDZ-a i njihove koalicije, na to smo se fokusirali. Važno je da vlada atmosfera promjena i one će doći za manje od mjesec dana. Kad sam se u Splitu kandidirao osjetio sam tu atmosferu među građanima, atmosferu promjena, i to vidim i danas. I istraživanja pokazuju da 70 posto građana misli da zemlja ide u krivom smjeru”, rekao je.

“Dogovorili smo se i oko programa, a to je centrističko-lijevi program, jedne moderne zemlje. Okupilo nas je da u prvom stupnju zamijenimo HDZ, ali to nije dovoljno, treba Hrvatsku izgraditi na jednim drugačijim temeljima nego danas, a to je nulta tolerancija za korupciju, pravda za sve i da se naprave sve one reforme o kojima se dugo govori”, dodao je.

“Želimo pokazati odmah kojim smjerom želimo ići, i to smo radili i u Splitu, a pa smo opet pitali građane žele li da idemo dalje tim smjerom i oni su odgovorili pozitivno”, napomenuo je.

“Pregovori su trajali kratko jer smo razumni ljudi i znamo što nas čeka, to nije lagan posao. Ja ću ostati gradonačelnik Splita”, otkrio je.

O Zoranu Milanoviću naveo je svoj primjer gdje mu je građevinska inspekcija osobno odrezala kaznu od 100.000 kuna. “Dan nakon toga je došao šef Državne inspekcije, HDZ-ovac Andrija Mikulić, i odrezao mi novih 100.000 kuna i naredio da napravim suprotno od onoga zbog čega sam dobio prvu kaznu. Ta kazna, koju su mi dali je besmislena i za nešto što nisam napravio ja, nego moj prethodnik. Ja tu instituciju ne poštujem, ali kaznu moram platiti, no i dalje neću poštivati odluku, ali ju moram provesti”, rekao je.

“Isto tako je i s ovom odlukom Ustavnog suda. Oni su 30 godina gledali kako se Hrvatska pljačka i kako imamo neustavne izborne jedinice, i sve su odšutjeli, a sada su se ustali protiv prava nekoga da bude biran. To je loša odluka, ali mi ju moramo poštivati, ali ne znači da moramo poštivati Ustavni sud”, dodao je.

O suradnji s Milanovićem, kaže da su nesuglasice izgladili još davno, kada je kao predsjednik dolazio u posjet Splitu. “Kod njega poštujemo borbu za pravednost u društvu. Ne smijem dalje ništa reći jer me na to obvezuje Ustavni sud”, napomenuo je.

