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SLUČAJ JANKOMIR

FOTO, VIDEO / U Zagrebu počeo prosvjed zbog smrti Kristiana Josipa Periša: Traže se odgovori i odgovorni

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N1 Info , Ana Živaljić , Hina
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14. stu. 2026. 12:09
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U Zagrebu je počelo prosvjedno okupljanje pod nazivom „Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša”, kojim okupljeni žele odati počast Kristianu Josipu Perišu i upozoriti na nerazjašnjene okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir.

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Okupljanje organiziraju studenti i mladi okupljeni oko građanske inicijative, koji traže odgovore na pitanja o okolnostima Periševe smrti i utvrđivanje eventualne odgovornosti.

Organizatori poručuju da nijedna ljudska sudbina ne smije biti svedena na „još jedan slučaj” te da Kristian Josip Periš ne smije biti zaboravljen.

n1 periš okupljanje zagreb
N1 / Ana Živaljić
Teme
kristian josip periš

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