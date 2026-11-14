U Zagrebu je počelo prosvjedno okupljanje pod nazivom „Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša”, kojim okupljeni žele odati počast Kristianu Josipu Perišu i upozoriti na nerazjašnjene okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir.

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Okupljanje organiziraju studenti i mladi okupljeni oko građanske inicijative, koji traže odgovore na pitanja o okolnostima Periševe smrti i utvrđivanje eventualne odgovornosti.

Organizatori poručuju da nijedna ljudska sudbina ne smije biti svedena na „još jedan slučaj” te da Kristian Josip Periš ne smije biti zaboravljen.

N1 / Ana Živaljić