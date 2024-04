Provjerite kako trgovine i šoping centri rade ove nedjelje

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Pogledajte kakvo će biti radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara u nedjelju, 14. travnja.

Novim Zakonom o trgovini regulirano je radno vrijeme nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi u nedjelju, 14. travnja. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su druge odlučile otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Što se tiče trgovina, ovu nedjelju uopće neće raditi poslovnice Kauflanda, dok će druge veće trgovine biti otvorene, no ne sve njihove poslovnice. Tako, primjerice, na ovome linku možete provjeriti koje Konzumove poslovnice rade. Najviše ih je otvoreno na području Zagreba i okolice, njih 37. Također, radno vrijeme otvorenih poslovnica varira, stoga preporučujemo da se poslužite Konzumovim lokatorom za više informacija.

Svoja vrata u nedjelju, 14. travnja, držat će otvorenima i brojne poslovnice Lidla. Detaljne informacije možete potražiti ovdje, a mi ćemo spomenuti da je u Zagrebu taj dan otvoreno sedam poslovnica, u Rijeci dvije, a u Osijeku i Splitu po jedna. Otvorene su i trgovine u Jastrebarskom, Zaboku, Zaprešiću, Sisku, Petrinji, Svetoj Nedelji, Velikog Gorici, Čakovcu, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Županji, Vinkovcima, Koprivnici, Kutini, Novoj Gradišci, Našicama, Đurđevcu, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Ivancu, Slatini, Daruvaru, Vrbovcu, Virovitici, Požegi, Križevcima, Vukovaru, Novskoj, Ivanić-Gradu, Đakovu, Krapini i Bjelovaru, prenosi Večernji list.

Ove nedjelje bit će otvoreno osam poslovnica Plodina. Riječ je o supermarketu u Osijeku na adresi Huttlerova 30, supermarketu Rijeka u Ružićevoj i supermarketu Rijeka Zamet. Osim njih, radit će supermarket u Ivanić-Gradu, Kastavu, Pleternici, Pregradi, Sisku, Varaždinu i Vrbovcu. Njihovo točno radno vrijeme pogledajte ovdje.

Dana 14. travnja bit će otvoreno i više poslovnica Spara i Interspara, a s obzirom na to da se radno vrijeme trgovina razlikuje, kada će biti otvorena ona najbliža Vama, pogledajte na linku. To vrijedi i za poslovnice Studenca, a informacije o njihovu radnom vremenu, možete provjeriti ovdje.

Mnogi trgovački centri ove su nedjelje zatvoreni. Raditi tako, nasumičnim redom, neće Arena Centar Zagreb, Avenue Mall centar u Zagrebu, City Center one East, Z Centar, King Cross, Mall of Split i Mall Osijek. Ako, pak, želite u shopping ovu nedjelju, to možete obaviti u City Centru one West, Tower centru Rijeka i, primjerice, City Centru one Split, koji 14. travnja svoja vrata drže otvorenima za posjetitelje.

