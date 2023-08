Provjerite koliko je čisto more na plaži na kojoj se kupate

Podijeli :

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo šesto po redu uzorkovanje mora u ovoj godini i to u periodu od 1. do 7. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.