Puhovski o DP-u: Oni se nisu u stanju baviti ni popisom literature za lektiru jer nemaju kapaciteta

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je komentirao pregovore za sastavljanje Vlade između Domovinskog pokreta i HDZ-a te izjave Milorada Pupovca nakon što je HDZ u pregovorima odbacio SDSS.

Iako HDZ, zbog inzistiranja Domovinskog pokreta s kojom pregovara o većini, ostaje bez dugogodišnjeg partnera SDSS-a, Marko Milić je rekao da ova odluka nije stvar pritiska. Više o tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio Milorad Pupovac.

Komentirao je što je dogovoreno jučer. “Na sastanku manjinaca je dogovoreno da djelujemo usuglašeno, usklađeno i da se držimo zajedno, jer je to bitka na dugu stazu, ne za jednu odluku, priliku nego za dosta bitaka i prilika.”

Milorad Pupovac za N1: Znamo tko je bio master of the game, a tko teklići

“Imamo impotentnu desnicu”

“Druga odluka je kad kažem da djelujemo usuglašeno što znači da sve odlučujemo tako da se usuglašavamo. Naš stav je da podržavamo Andreja Plenkovića kao mandatara, ali među nama ima razlika oko toga kome možemo dati podršku kad je posrijedi sastav Vlade”, dodao je.

Žarko Puhovski objasnio je zašto Milorad Pupovac ima toliko razumijevanja prema HDZ-u i Andreju Plenkoviću: “Meni se čini kao jedino racionalno obrazloženje da Pupovac i ljudi oko njega smatraju da je opasnost po hrvatsku demokraciju takva da treba čuvati najmanje lošije rješenje. Da postoji realna opasnost s obzirom na situaciju u zemlji i da bi odlaskom Andreja Plenkovića zavladao kaos i vrsta nacionalističkog pritiska koja bi za manjine bila katastrofalna. Dobar argument za Pupovca je ponašanje Zorana Milanovića jer je to što je učinio neopisivo, ali Milanović je ispao iz igre. To što je učinio je zlo, uveo je i DP u mainstream, ali je izvan igre i više od njega nema opasnosti”, objasnio je.

“Pupovac smatra da je to način pripitomljavanja. Oni će biti pripitomljen kada dođe vlast, to je čest slučaj, ali ne i uvijek. Pitanje je sljedeće, DP bi htio biti AfD kada odraste, ali za razliku od njih oni nemaju nikakav intelektualni politički potencijal da preuzmu vlasti. Oni imaju veće oči nego želudac, oni neće biti u stanju kapacitirati ono što im se nudi jer nemaju ljude. Oni su benigna skupina po kapacitetu, a namjere su zloćudne, ali imamo impotentnu desnicu. To uništava normalan raspored političkih snaga”, dodao je Puhovski.

UŽIVO Pao dogovor HDZ-a i Domovinskog pokreta! Koja je ministarstva dobio DP? Mrak Taritaš: Plenković je žrtvovao SDSS

Puhovski je rekao da ako se uspije neutralizirati ljude iz Domovinskog pokreta nastaje novi problem: “Oni su zloćudni i koliko god bili slabi mogu promijeniti atmosferu. Međunacionalna atmosfera je dobra, imali smo postupno srastanje na razini susjeda, nogometa itd. Imamo relativno mali broj incidenata sa srpskim turistima na Jadranu. Sada se to može početi vraćati ako oni nastave sa svojom propagandom. Oni se nisu u stanju baviti ni popisom literature za lektiru jer nemaju kapaciteta, ali će dovesti do nesigurnosti nastavnika koji će morati dva puta promisliti koju će riječ izgovoriti i tu vidim opasnost”, kazao je.

“Šire propagandu”

Mario Radić izjavio je da DP ne izjednačuju SDSS i srpsku nacionalnu manjinu, a to je prokomentirao i Puhovski: “Srpska zajednica je u okvirima koji postoje odlučila izabrati ove ljude, Radić ponavlja Milanovićeve argumente. U ovom sustavu to su legitimni predstavnici Srba i ako ih vi ne priznajte onda hoćete uvesti prinudnu upravu nad jednom manjinom. Šire propagandu, nije baš tako da su se dobro odnosili prema srpskoj manjini.”

Puhovski je komentirao kako će funkcionirati nova Vlada.

“DP smatra da oni drže u šaci Plenkovića, što je u ovom trenutku točno, ali dok se Sabor ne konstituira. Nemamo još uvijek datum kada će Sabor biti sazvan, naš predsjednik se voli igrati čudotvorca, proglasio je srijedu neradnim danom, kazao je Puhovski.

