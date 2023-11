Mlinarić Ćipe za N1: Moj Turbo vod se borio i nakon pada Vukovara, ovo je naš najveći uspjeh

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Naš Ilija Radić u Koloni sjećanja razgovarao je s vukovarskim braniteljem Stipom Mlinarićem Ćipetom, koji kaže da je ponosan na veliki broj ljudi u Koloni i kad bi svi oni prestali dolaziti, Vukovar bi još jednom umro.

Kad korača vukovarskim ulicama u Koloni, napominje, naviru mu sjećanja, kao ona na pokojnog brata koji je u bolnici čekao evakuaciju, a umjesto toga je mučki ubijen na Ovčari. I sam Mlinarić je prošao srpski logor nakon pada grada.

“Moj Turbo vod se na današnji dan, i 19. do popodnevnih sati, borio u Borovu naselju. Kad me pitaju što smo najviše napravili, uvijek navodim te zadnje dane. Nismo se raspali, a bili smo ekipa momaka od 18 do 25 godina. Ulazili smo u svaki podrum i slali civile u Borovo da ih organizirano predamo. To je najveći uspjeh Turbo voda. To je sve ništa, ništa nije promijenilo ishod bitke za Vukovar, ali spasiti jedan ljudski život je vrijednije od svih tenkova, a mi smo ih spasili oko 5000. Ti ljudi su spasili živu glavu”, kaže i dodaje:

“Nismo se imali namjeru predati, ali ni odustati od civila jer za njih smo se i borili, ne za kuće, zgrade i ceste. Nismo gledali nacionalnost. Jednako smo se odnosili prema svima. Neki su rekli da neće iz svoje kuće, znali smo da su srpske nacionalnosti, rekli smo “ostanite, ali kad čujete sljedeće korake i vojničke čizme, odmah se javite jer oni ne znaju tko ih čeka u podrumu”.

