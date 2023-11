Tužne povorke u Vukovaru i Škabrnji: “Ovdje ne smije biti podjela”

Policija i MUP su odigrali veliku ulogu u prvim danima Domovinskog rata, rekao je našoj Mašenki Vukadinović prvi ratni zapovjednik hrvatskih specijalaca Marko Lukić.

Za N1 je otkrio kako su mudrim vođenjem akcija uspijeli onesposobiti razularenu masu koja je pokušavala zaustaviti policiju u obavljanju svojih zadaća. "Ušli smo u Petrinju gdje ans je dočekalo 4.500 razularenih šešeljevaca. Išli smo od lakših ka težim sredstvima i stavili pod kontrolu policijsku postaju. Nismo upotrijebili vatreno oružje, ali nas se pucalo. Tad je ranjen prvi hrvatski redarstvenik, Josip Božičević iz Ogulina i tad se shvatilo da će hrvatska svoju slobodu izboriti krvlju", rekao je.

Govoreći o obrani Vukovara, Lukić je ispričao kako su izgledali ti dani i tko je sve igrao ulogu u obrani grada. Kaže kako se ne može zanemariti uloga koju je imao Tomislav Merčep, a ni hrabri pojedinci iz svih krajeva Hrvatske.

Ne smije se zanemariti uloga HOSa-, ali Lukić ističe kako je tamo bilo 57 HOS-ovaca, a poginulo je 97 pripadnika policije.

"Na dan pada Vukovara, 10-ak dana prije postao sam savjetnik predsjednika Republike za njegovu osobnu sigurnost, tih nekih 18 dana sam morao na glavu okrenuti cijeli sustav jer sam vidio slabosti. Dočekao sam taj dan u društvu Šuška i Tuđmana informaciju o padu Vukovara, bio je to za predsjednika težak dan. Osjetio sam njegovu gorčinu i nemoć da promijeni nešto, ali i vjeru da ćemo uspjeti. Ne zaboravimo da su u tome trenutku i druga mjesta bila pred padom, Hrvatska je bila razvučena na širokoj fronti, nije bilo mogućnosti da pomognemo Vukovaru više od onog što smo pokušali. JNA je dano zeleno svjetlo da nas zgazi, planirali su to napraviti u 15 dana. Vukovar je odradio strahovit puno da bi se ostatak zemlje organizirao i zaustavio to", govori Lukić.