Druga obljetnica razornog potresa na Baniji stigla je uz nezadovoljstvo stradalnika, ali i sudionika obnove, koju je premijer Andrej Plenković nazvao "nestvarno sporom", što je pokrenulo nagađanja o smjeni resornog ministra Ivana Paladine, koji tvrdi da se to ne odnosi na njega.

Prema svim dostupnim informacijama, baš nitko iz državnog vrha danas neće biti na Baniji, u centru Petrinje, koji i danas izgleda kao kulisa kakvog filma, javila je naša reporterka Katarina Brečić.

Prema svim informacijama koje imamo, premijer Andrej Plenković neće doći, a neće doći niti ministar Ivan Paladina, kao niti čelnik Stožera za sanaciju potresa, Tomo Medved, a ni državni tajnik Gordan Hanžek. To su ljudi koji vode nestvarno sporu obnovu. Očito se boje prosvjeda, rekla je Brečić.

Ni predsjednik Zoran Milanović neće biti na Baniji, tako da će danas Banijci biti sami sa svojim sumještanima, prisjećati se tog kobnog dana prije dvije godine kad je 12.19 sati zatreslo tlo.

Državni vrh predstavljat će državni tajnici: Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, Tomislav Mihotić, državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, te Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

“Meni se čini kako je to odlična vijest”, veli nam profesor Žarko Puhovski i objašnjava: “Prvo zato što izgleda da naš državni vrh ipak ima sposobnost za stid. Naprosto mora im biti neugodno doći tamo kad ništa nisu učinili, odnosno aparat koji vode, država nije učinila ništa. S druge strane onaj koji nema nikakve odgovornosti, Zoran Milanović, bi mogao ići tamo samo da potpiruje, čime se inače bavi, a iz nekog razloga danas je odlučio da mu se ni to neda. Ne radi ništa drugo, pa ne radi ni to valjda zbog blagdana. Izgleda kako je jedan smrtni grijeh, zlobu, zamijenio drugim, lijenošću. Zbog toga mi se čini da je to dobra vijest, sve ostalo bi bilo puno gore”.

“Obnova je pokazala nesposobnost državnog aparata”

Je li nestvarno spora obnova u biti politička odluka kako bi se, na tom jedinom većem preostalom političkom pitanju, HDZ dizao rejting pred neke izvanredne ili redovne izbore, prof. Puhovski je rekao kako izvanrednih izbora nema.

“To bi Plenkoviću bio ogroman posao za koje on nema, pokraj vođenja države, kapaciteta i vremena za odratditi”, kaže analitičar.

Dodaje kako obnove nije bilo jer Hrvatska nema birokraciju.

“Obnova je pokazala nesposobnost vlade i državnog aparata da funkcionira u okolnostima koje nisu unaprijed pripremljene. Oni su naučili funkcionirati u okolnostima koji su osigurani iz Bruxellessa iz parlamentarne većine i donositi političke odluke, ali preslika tih odluka na tehničko funkcioniranje, za to očito nemaju sposobnosti. Jedan od najvećih problema Hrvatske je taj što nema birokraciju. Mi imamo veliku administraciju i poluškolovane činovnike, nepotizam, ali nemamo obrazovani, birokratski sloj koji je sposoban, bez politike, upravljati državnim i lokalnim poslovima u skladu sa zakonskim propisima”, kaže Puhovski i dodaje da sjećanje na neuspjeh, na godine koje su prošle do početka, ma kako dobre i brze obnove, duže traju od bilo kojeg kasnijeg uspjeha.

Objašnjava kako je to vidljivo iz ove obnove gdje se u Zagrebu nisu uspjeli dogovoriti obnavljati kvart po kvart, pa obnvaljaju kuću po kuću, i njihovoj nesposobnosti da se bore sa zaštitarima tradicije naslijeđa koji su onemogućili čitav niz projekata.

“Na primjeru Zagreba vidimo koliko je obnova potpuno neplanski i neracionalno rađena, a grubo rečeno na Baniji ima premalo ljudi da bi to bilo politički relevantno”, smatra analitičar.

Ističe kako je posebno zabrinjavajuće je ponašanje petrinjske gradonačelnice Magdalene Komes koja sad građanima govori da sami krenu obnavaljati svoje kuće.

“Stalno je spominjala da se puno toga radi jer je iz vladajućeg HDZ-a, a sad, nakon dvije godine poziva građane da krenu putem samoobnove. Jadna Petrinja osim potresa imala je i dva potpuno nesposobna gradonačelnika jednog za drugim i to je uistinu katastrofa”, zaklučio je profesor Žarko Puhovski.

