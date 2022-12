Podijeli :

Izvor: Matija Habljak/PIXSELL

Željko Kolar, SDP-ov župan Krapinsko-zagorske županije, gostovao je u Studiju N1 televizije gdje je komentirao sporu obnovu od potresa.

Njegova županija gotovo je zaboravljena.

“To je obnova koje nema. Neprihvatljivo je i neobjašnjivo i više sami sebi ne možemo objasniti što to ne štima. Ne priznam nikakve odluke dok fizički na terenu ne počne obnova. Smatrat ću da je obnova počela kad počnemo graditi prve kuće”, rekao je Kolar.

“Naša županija stradala u oba potresa, u zagrebačkom i petrinjskom, a šteta je procijenjena na 134 milijuna kuna, tada, a sada je cijena vjerojatno porasla zbog inflacije i svega. Do sada je srušeno osam kuća, a krajem drugog mjeseca bit će raspisan natječaj za gradnju i sad treba naći graditelje jer se prilikom rušenja nitko nije javljao jer su cijene bile nerealne”, objasnio je.

Pitali smo gradonačelnicu Petrinje je li joj neugodno što je obnova tako spora Puhovski o nedolasku vrha države na Baniju: Izgleda da imaju sposobnost za stid

“Naravno da to nije dovoljno i ne može zasjeniti sve ovo nečinjenje, ali moram reći daje suradnja s ministerium Paladinom vrlo korektna i konkretna i vidi se , barem na našoj županiji, da je obnova počela. Očekuje da će svi objekti biti srušeno do kraja trećeg mjeseca i da će izgradnja početi do kasnog proljeća i do kraja 2024. godine da naša županija izađe iz Fonda i da obnova bude gotova”, rekao je Kolar.

“U međuvremenu, za sve stradale je osiguran smještaj, neki su u termama Jezerčica, a za druge sui iznajmljeni stanovi. Gledali smo da to bude što bliže njihovih mjesta stanovanja zbog životinja koje su imali”, dodao je.

“Odgovoran je, jasno, premijer Andrej Plenković“, rekao je dodajući da Vlada očito nije našla dobar model i da je previše papirologije, ali i straha. “Morate postaviti na to mjesto čovjeka koji je spreman donositi odluke i prihvatiti rizik, a na kraju i odstupiti”, smatra Kolar koji kaže da bi on najmanje krivio Paladinu.

“Ovi ljudi na Baniji su toliko jadni, morate suspregnuti emocije kada gledate ove priloge od tamo i takve stvari se ne bi smjele koristi za dnevno-političke teme”, dodao je rekavši da je ovo “sigurno najveći poraz Vlade Andreja Plenkovića”.

