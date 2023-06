Puljak: Ako se HDZ makne u dva mandata, urušit će se sami od sebe

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak bila je gođća Newsrooma u kojme je komentirala odluku stranke Možemo da na parlamentarne izbore izlaze sami.

“Nije na nama da komentiramo odluke drugih stranaka o suradnjama i koalicijama. Najvažnije je da konačni rezultat ovih izbora bude pobjeda nad HDZ-om. Ranije se neslužbeno razgovaralo s Možemo, ali njihova je odluka takva kakva je”, rekla je saborska zastupnica Marijana Puljak.

Puljak navodi da ih i dalje zanima osnaživanje stranke Centra radom na terenu.

Marijana Puljak: Važno je pobijediti HDZ kako bi Hrvatska opstala Marijana Puljak: HDZ prestaje biti bitan 2025.

“Imamo na umu da konačni rezultat mora biti pobijediti HDZ i maknuti ih od izvora javnog novca. U Splitu smo dvaput u godinu dana samostalno pobijedili HDZ. Pokazali smo da se HDZ može pobijedili. Oni nisu nepobjedivi. Ako ih se makne u dva mandata, urušit će se sami od sebe”, rekla je pa je dodala: “Na kraju se može oformiti fronta za rušenje HDZ-a. Primjerom u Splitu pokazujemo na koji način način razmišljamo. Netko kaže da se to ne može prenijeti na nacionalnu razinu, no to je sve jedan ogledni primjerak. Nakon izbora moramo vidjeti kako oformiti jednu veliku frontu”.

Isto tako, Puljak navodi da će stranka Centar vjerojatno na jesen odlučivati o konačnom izlasku na izbore.

“Izrazito smo koncentrirani na ono što želimo promijeniti. I dalje stoji slogan ili HDZ ili Hrvatska. Ne smijemo smetnuti s uma što nam je zajednički cilj. Surađivat ćemo sa svima onima koji vide da je primarno HDZ problem. Što se tiče stranke Centar, mi nećemo surađivati s HDZ-om. Važno je zaustaviti korupciju i klijentelizam, ali važno je i koje vrijednosti vas vode. Uvjeravam vas da je HDZ pobjediv”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.