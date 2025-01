Pupovac: Hrvatska se nastavlja navikavati na suživot sa svojim ustaškim nasljeđem

Podijeli :

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je u srijedu ponašanje navijača Hajduka koji su u nedjelju u organiziranom korteu u Splitu pjevali "ajmo ustaše" te uzvikivali "Za dom spremni" naglasivši da je navikavanje na ustaško nasljeđe opasno za budućnost hrvatske države.

“Hrvatska se nastavlja navikavati na suživot sa svojim ustaškim nasljeđem, međutim, mi se ne možemo naviknuti na to da današnja Hrvatska u nedjelju u Splitu tolerira marš nekoliko stotina mladih ljudi odjevenih u crno koji pozdravljaju sa ‘ZDS’ i pjevaju “ajmo ustaše”, a u ponedjeljak sa svjetskim i europskim liderima i u prisustvu posljednjih preživjelih komemorira žrtve holokausta u Auschwitzu”, rekao je Pupovac za saborskom govornicom iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Splitska policija istražuje navijače koji su pjevali ustaške pjesme Pupovac o potezu srbijanske veleposlanice: To je naknadno opravdavanje

Rijetki mediji su o tome izvijestili, gradonačelnik Splita je to okarakterizirao kao sramotu, policija navodno istražuje slučaj i to je sve, kazao je dodavši da nitko, ni uprava Hajduka, ni Hrvatski nogometni savez ni udruge navijača, nisu pustile glas protiv.

“Ta navika i takvo navikavanje nisu samo suprotni hrvatskoj ustavnoj državi, ono je opasno za njezinu budućnost kao države”, ustvrdio je Pupovac.

Dodao je kako je Ustavni sud u nekoliko odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom RH.

Pupovac napominje da su ti pozdravi izraz mržnje i ‘počinjenih zločina genocida’ nad Srbima, Romima i Židovima, ocijenivši kako su i prijetnja Židovima, Romima i Srbima koji danas žive u Hrvatskoj te prijetnja ‘želji hrvatskog naroda da žive u demokratskoj državi’. Pozvao je na sazivanje sjednice nadležnih odbora za Ustav i Poslovnik, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te ljudska i manjinska prava da se javno osudi “protuustavno veličanje ustaškog pokreta i ustaške Nezavisne Države Hrvatske”.

Nogometni klub Hajduk Pupovac je nazvao partizanskim, a zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Predrag Mišić javio se za povredu Poslovnika kako bi poručio da je to sramotno.

“Pa čak i od vas, gospodine Pupovac. Niste reagirali na slavljenje Božića u Borovu selu s mitraljezima, isto i u Gračacu”, kazao je Mišić, a potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac (SDP) mu udijelila opomenu, rekavši da je zlouporabio institut povrede Poslovnika za repliku.

“Ovo je iznošenje stajališta i dok se kroz to izlaganje ne oskvrnjuje Ustav RH i zakoni RH, zastupnici ili ne vrijeđaju neke druge skupine, države i tako dalje, zastupnici imaju pravo ovdje iznositi svoja mišljenja. Dok predsjedam ovom sjednicom neću tolerirati, vi to niste učinili, veličanje, relativizaciju i toleranciju na ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ u Hrvatskom saboru”, kazala je Glasovac

Možemo! poziva ministricu kulture na povećanje sredstava za domaću filmsku proizvodnju

Urša Raukar Gamulin (Klub Možemo!) rekla je kako film “Čovjek koji nije mogao šutjeti” Nebojše Slijepčevića ulazi u povijest hrvatskog i svjetskog filma nominacijom za nagradu Oscar, u vremenu kada je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek odbila povećati sredstva u proračunu za domaću filmsku proizvodnju.

“Bravo za svakog pojedinačno i cijeloj ekipi. Zbog višegodišnje podfinanciranosti, hrvatski film polako umire, autori i radnici rade u nemogućim uvjetima, nošeni jedino svojim entuzijazmom i motivi ministrice Obuljen Koržinek su racionalno neshvatljivi”, rekla je Raukar Gamulin.

Pozvala je ministricu kulture i medija na povećanje davanja financijskih sredstava za domaću filmsku proizvodnju jer, dodala je, hrvatski film to itekako zaslužuje i treba.

Zastupnica Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a Anka Mrak Taritaš, govoreći o nacionalnom planu stambene politike, navela je procjene stručnjaka da predložene mjere vjerojatno neće dovesti do pada cijena nekretnina te da bi komercijalne cijene i dalje mogle ostati nedostižne građanima.

“Većina stručnjaka rješenje za priuštivo stanovanje vidi u poticajnoj stanogradnji, sve druge mjere samo dovode do daljnjeg povećanja cijena”, rekla je Mrak Taritaš. Ali, dodala je, “Vladinim stručnjacima to nikako da sjedne”.

Rekla je i kako je zabrinuta zbog najave resornog ministra o donošenju novog Zakona o prostornom uređenju kojim će u prostornim planovima biti definiran prostor za priuštivo stanovanje. “Svi koji se imalo razumiju u to vrište da se to ne čini. Ne činite geta, ne getoizirajte gradove, od tog se odustalo i niti jedan grad na svijetu to ne radi”, dodala je Mrak Taritaš.

