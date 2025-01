Radić: Šipić je s biroa postao ministar, Dabro je radio kod mene u firmi, a Penava će biti nastavnik tjelesnog

Podijeli :

Bivši stranački kolega Josipa Dabre i predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o snimkama bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre te njegovom uvjetu vladajućoj većini za njegovu ruku u Saboru.

Mario Radić odgovorio je na pitanje osjeća li odgovornost što je Josip Dabro bio na visokim pozicijama hrvatske politike:

“Ja sam u toj stranci bio zamjenik predsjednika i uvijek sam o stranci razmišljao tako da u njoj svi zajedno odlučujemo, nisam čovjek koji radi sve po svome, nisam takav ni u politici. U zadnjoj fazi stranke Ivan Penava je odlučio da potpuno preuzme odgovornost i vlast, a da nas sve skupa šikanira. Moram reći da u tom zadnjem dijelu, ja nisam toliko doprinio koliko su to bili njegovi izbori. Odustao sam od svega u vlasti jer to što mi se nudilo je bilo neprihvatljivo.”

“To su ipak Penavine odluke i neka gospodin snosi odgovornost. Sam je rekao da je predsjednik i da je odgovoran za pobjede i poraze”, dodao je.

“Nema tih vila i bagera koji bi ih istjerali iz njihovih kancelarija”

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji se nakon ostavke vratio u saborske klupe, postavio je uvjet za potporu vladajućoj koaliciji. Za RTL je otkrio da traži smjenu šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića do petka.

“Očito Dabro gricka drvene potpornje ove Vlade, mislim da neće ustrajati na ovome i da svi skupa znaju da je rok trajanja do sljedećih izbora kad god bili. Što bi rekla moja baka, toliko su se ‘namečili‘ na vlast i toliko im se to osladilo da nema tih vila i tog bagera koji bi ih istjerao iz njihovih kancelarija, nema od toga ništa”, komentirao je Dabro.

Osvrnuo se i na pobjedu Slavka Grgića iz Domovinskog pokreta na izborima za gradonačelnika Otoka i nadolazeće lokalne izbore: ” To je lokalna stvar, de facto niste imali drugu opciju osim HDZ-a i oni su napravili opciju DP-a, to moramo staviti zaokruženo u tu cjelinu. Što se tiče bilo kojih drugih izbora, neće proći nigdje. Penava neće dobiti Vukovar, dobit će ga bilo tko drugi, oni neće dobiti ništa. Možete li zamisliti bilo koga da ide u koaliciju s DP-om, koji se teret tu mora nositi, više nema zbrajanja, to je čisto oduzimanje. To nitko normalan neće raditi.

“Sa mnom su otišli ljudi koji su imali karijere”

“Sa mnom su otišli ljudi koji su imali karijere, koji su sveučilišni profesori, doktori znanosti, a tamo su ostali ljudi koji nemaju nikakve karijere. Šipić je s biroa postao ministar, Dabro je radio kod mene u firmi, ne čuvam mu radno mjesto, a Penava će biti nastavnik tjelesnog. Pričamo o ljudima koje vlast drži tamo, nemaju se gdje vratiti.”

Radić je rekao da DOMiNO neće biti potpora vladajućoj većini ako se premijer Andrej Plenković odluči “riješiti” DP-a: “DOMiNO neće uskočiti. Da smo htjeli biti dio te vlasti, mi bismo bili dio vlasti, otišli smo jer nismo htjeli biti. Na ovaj način funkcioniranja vlasti mi ne možemo biti dio vlasti, kada bi se složila neka druga većina s drugim uvjetima otom, potom.”

“Naravno da bi mi došli na vlast, ali pod uvjetima da mi možemo mijenjati stvari. To je jasno kao dan”, dodao je.

