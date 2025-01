Pupovac o na potezu srbijanske veleposlanice: “To je naknadno opravdavanje”

Podijeli :

N1

Čelnik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Ilije Jandrića gdje je komentirao jučerašnji tradicionalni domjenak SNV-a.

Srbijanska veleposlanica u Hrvatskoj Jelena Milić demonstrativno je napustila domjenak Srpskog narodnog vijeća za pravoslavni Badnjak zbog, kako je kazala, izostanka reakcije predstavnika SNV-a na navode iz pisma dobitnika prve nagrade.

Prva nagrada dodijeljena je Jasminki Petrović, srpskoj književnici za djecu i mlade te Radivoju Raši Andriću, redatelju i scenaristu, a povezuju ih knjiga i film „Leto kada sam naučila da letim“ o “ratnim posljedicama u životima nekoć velike i vitalne hrvatsko-srpske porodice”.

Srpska veleposlanica objasnila zašto je demonstrativno napustila prijem SNV-a: “To je uvreda moje zemlje!” Veleposlanica Srbije demonstrativno napustila domjenak SNV-a, poznato i zašto

Milić je bila iziritirana zadnjom rečenicom zahvale u kojoj se dobitnici zahvaljuju “mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli” pa je zbog toga i otišla s prijema SNV-a.

Razloge odlaska s božićnog prijema SNV-a za hrvatske medije pojasnila je i danas te rekla da je otišla jer je dio dužnosnika SNV-a pljeskao dijelu pisma.

Više pročitajte ovdje.

Milorad Pupovac komentirao je potez Jelene Milić: “Žao nam je što je gospođa Jelena Milić napustila Božićni prijem. To je moram priznati, sasvim neuobičajeno, ali s obzirom na to da je danas Božić ne bih previše ulazio u raspravu.”

Osvrnuo se na razloge odlaska koje je navela: “Bojim se da je to naknadno opravdavanje za ono što se dogodilo, pljesak su dobili svi nagrađeni. Kako god je netko predstavljen i kako je izašao, tako je dobio pljesak pa tako su i ovi koji su bili odsutni i koji su se htjeli zahvaliti pisanim oblikom u jednoj prekrasnoj poruci. Ovo što je izdvojeno je mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, specifičnosti poruke, a pogotovo ne način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu, optuživali bilo koga za kaznena djela, to je nešto što izlazi iz okvira uobičajenog razumijevanja stvari. Zašto se to događa, ja ne bih htio interpretirati, zašto se to čini ni to ne bih htio interpretirati, posebno na današnji dan.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Krumpir neće proklijati, omekšati ili pozelenjeti mjesecima, ako ga čuvate na neuobičajenom mjestu Goranko Fižulić: Evo kad možemo očekivati prave turbulencije u HDZ-u