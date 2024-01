Računovotkinja: Radili smo cijele blagdane, nadam se da neće biti kašnjenja s plaćama

Podijeli :

Porezne izmjene većini građana trebale bi donijeti veće plaće, no izmjene su donijele i puno posla. O svemu tome kao i koliko će te promjene zaista osjetiti građani, u N1 Studiju uživo s Natašom Božić razgovarala je Mirela Relković, vlasnica računovodstvenog servisa.

Računovođe i računovotkinje blagdane su proveli radno zbog izmjena više zakona prema kojima se od 1. siječnja ove godine plaće obračunavaju drugačije. I to ne samo na nacionalnom nivou budući da je lokalnim jedinicama samouprave ostavljena sloboda određivanja nekih poreznih stopa.

“Nama su blagdani protekli jako radno zbog novih zakona koji su na snazi od 1. siječnja – Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o doprinosa, Zakon o prometu gotovinom, Zakon o porezu na dobit itd”, rekla je Mirela Relković i dodala: “Najviše vremena oduzimaju izmjene Zakona o doprinosima, da svi imaju pravo na olakšicu za mirovinsko prvi stup koji nemaju veću plaću od 1.300 eura u bruto iznosu, što nam je problem jer radnik može raditi kod dva poslodavca. Moramo utvrditi radi li kod dva poslodavca. Nemamo pravo na olakšicu za drugi stup nego samo prvi. Ako bruto prelazi 1.300 eura, radnik nema pravo na olakšicu.”

Nažalost ni poslodavcima nije baš jasno bilo što napraviti ovih dana, priznaje. “Nastojali smo reagirati, smatrali smo da treba pojednostaviti. Danas smo trebali imati uvid u podatke Porezne uprave da znamo koliko koji radnik ima pravo na umanjenje, ali danas ta aplikacija još uvijek ne radi. Naši poslodavci isplaćuju plaće od 1. do 15. u mjesecu. Ako nemate točne podatke, ne možete poslati ni obrazac nakon isplate plaća”, rekla je Relković.

Velik dio posla odradili su programeri, no Relković ističe da još uvijek ne znaju jesu li uneseni podaci točni. “Porezna kaže da imamo tri godine vremena za ispravljanje obrazaca. Poduzetnici biraju računovodstvene servise, imaju u nas veliko povjerenje. Ovo ispada da kritiziramo Vladu, ali to nije istina, samo želimo naći jednostavniji način kako obračunati plaću”, dodaje.

Mobilna aplikacija Porezne uprave trenutno nije u funkciji pa to dodatno otežava posao. “Rekli su da će podaci biti dostupni drugog u mjesecu, no danas ne možemo pristupiti tome”, rekla je.

Na pitanje može li se onda dogoditi da i plaće zbog svega ovoga kasne, Relković ističe:

“Vjerujem da se svi trude i svi su radili preko blagdana da se na vrijeme mogu svima isporučiti plaće i da radnici ne budu zakinuti. Od 1. siječnja imamo i novu minimalnu propisanu bruto plaću. Potrošili smo više vremena i novaca da nadogradimo programe, proširimo znanje nego što će sami radnici dobiti to povećanje plaća. Generalno je to velik novac iz proračuna, ali pojedinačno nije to velika svota.”

