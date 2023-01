Podijeli :

Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Stižu reakcije na ultimatum iz Vlade da se cijene do petka moraju vratiti na staro. Je li riječ o pucnju u prazno, što kažu trgovci i što Vlada može učiniti?

Premijer Andrej Plenković je odlučan – svi koji su kod konverzije neopravdano dizali cijene, bit će kažnjeni. Kako i kada, još se ne zna. Državni inspektorat već danima je na terenu i češlja sve: od trgovaca, ugostitelja do obrtnika. Rezultata nadzora još nema, a ako se pitaju poduzetnici, neće puno ni otkriti jer se zaklinju da nije bilo puno onih koji su neopravdano dizali cijene. Oporba pak proziva Vladu da nije djelovala kada je trebalo pa se sada donose ad hoc mjere koje neće imati bogznakakvog učinka.

Trgovci su održali sastanak, izjave ne žele davati, samo priopćenje da s njihove strane prevara nije bilo i da je cijela rasprava otišla u krivom smjeru.

Šef HUP-a: Jako je opasno kontrolirati i planski nametati cijene! Plenković trgovcima dao rok do petka da spuste cijene: “Nećemo oklijevati”

“Naš je stav od početka bio da ako ima nepravilnosti, državna tijela ih trebaju detektirati i sankcionirati. Shvaćamo zabrinutost potrošača, ali do porasta cijena je došlo unatrag godinu i pol dana. Intenzivno u zadnjem kvartalu 2022., ali to nije imalo nikakve veze s eurom”, priopćili su.

Bez izjava i u Cehu ugostitelja. Neslužbeno kažu – podizanja cijena je bilo, ali samo opravdanih. Isto tvrde i obrtnici.

“Ukoliko dođe da se realizira ova prijetnja premijera, ukidanje subvencija na energente i na ukapljeni plin za koji imamo zajamčenu cijenu, svakako da će to dovesti do zatvaranja obrta, da će puno radnika ostati bez plaće, a oni koji ostanu raditi naravno da će to rezultirati enormnim povećanjem cijena proizvoda u njihovim obrtničkim radionicama”, rekao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Nitko nije varao, ali premijer svejedno govori o prevarantima. Takvi će ostati bez subvencija, ali s dodatnim porezima. Državni inspektorat još ne izlazi s rezultatima svojih nalaza, a što će poduzeti Ministarstvo gospodarstva trebalo bi biti poznato do kraja tjedna i sjednice Vlade. U razotktrivanju varalica aktivna je i Porezna uprava. Neopravadno dizanje cijena jasno je iz Zakona o zaštiti potrošača.

“U trenutku kad građani imaju smanjenu sposobnost procjene je li konvertirana cijena u eurima konvertirana, odnosno predstavlja li ona stvarnu neku vrijednost koja je bila prethodno u kunama, tu postoji mogućnost prekršajnog kažnjavanja. Maksimalne kazne za pravnu osobu idu i do 26 tisuća eura, rekao je šef Porezne Božidar Kutleša.

Predsjednik HUP-a ne vjeruje je da je podizanje cijena bila masovna pojava. To je opasno jer, kaže, vraća se kao bumerang. Baš kao što su opasne i Vladine prijetnje o ukidanju subvencija i većih poreza jer će utjecati na veću inflaciju.

“Ako se mijenjaju cijene zbog razlilčitih ugovora, vi cjenike ne mijenjate baš u sredini mjeseca, obično to radite na početku kvartala, na početku godine, to je možda razlog da je to sad vidljivije. Jednostavno, ako vam je netko preko noći neku uslugu poskupio 20 posto, treba prošetati 100 metara dalje, otići na šišanje negdje drugdje ili otići kupiti kruh u drugu pekaru”, kazao je Mihael Furjan.

Vlada se boji crnih listi: “Objavite crne liste”

I dok se čeka da prorade sile tržišta, oporba drvljem i kamenjem na Vladu. Kažu – tragikomična je ova ljutnja.

“Sada se čudi. Čudi. Šokirana je što se dogodilo ono za što su svi znali da će se dogodit, svi osim njih. Svaki prijedlog su odbili. Na svaki prijedlog su se nasmijali, odmahivali rukom i pričali o nekakvom poskupljenju o dvije ili tri lipe za šalicu kave”, rekao je šef SDP-a Peđa Grbin.

“Krive hvataju. Ne vidimo da on (premijer) prijeti telekomunikacijskim kompanijama za koje je izvjesno da će vrlo vjerojatno 1. veljače kartelski odrediti povećanje cijena telekomunikacijskih usluga”, kazao je pak Mostov Zvonimir Troskot.

Bivši koalicijski partner tvrdi da se nije napravio posao kad se trebao:

“Ako žele malo oprati blato u kojem su se našli… Crne liste, nemojmo se bojati crnih listi, Vlada se boji crnih listi. Zašto se Slovenija nije bojala crnih listi, tri godine nakon uvođenja eura su objavljivali crne liste. Objavite crne liste”, jasan je predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Možda, jednom, ako. Čeka se petak i to trinaesti.

