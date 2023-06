Raspudić: Ja bih volio vjerovati u Plenkovićeve bajke, ali riječ je o propagandi

Podijeli :

U N1 Studiju gostovao je saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić i komentirao stanje u Hrvatskoj 10 godina od ulaska u Europsku uniju.

“Od trenutka kad je Hrvatska ušla pokazala su se dva temeljna problema Europske unije. Prvo demokratski deficit, a to znači da sve više odluka o životima građana donose ljudi koje nitko nije izabrao i koji nikome izravno ne odgovaraju i s druge strane kadrovske dekadencije unutar Europske unije. Dogodio se Brexit i umjesto da se zapitaju zašto je većina građana Velike Britanije glasovala za izlazak iz EU i gdje je problem, a očito problem postoji, oni su nas uvjeravali da su to neke stare budale glasale za to i da će Britanija propasti, da će se funta strmoglaviti, a na kraju se ništa od toga nije dogodilo. Zastrašujuć je nedostatak samokritičnosti unutar te briselske oligarhije, umjesto da se zapitaju u čemu je problem i što treba popraviti”, kaže Raspudić.

Šuica: Nije lako sustići zemlje zapadne Europe, ali Hrvatska ide u dobrom smjeru Josipović 10 godina od ulaska u EU: Pravosuđe je najveći problem Hrvatske danas Prvih 10 godina u EU: Strateški projekti, napredak i odljev stanovnika

Ne slaže se da je stanje u Hrvatskoj dobro kao što to govori premijer Andrej Plenković.

“Ja bih volio vjerovati u Plenkovićeve bajke, ali riječ je propagandi, mi smo nekonkurentni, ljudi žive teško. Ova milostinja koja ide na povećanje plaća nije na razini inflacije, znači prvo inflacijom ljudima uzmete iz džepa… Ljudi sami najbolje znaju kako žive, kolike su cijene hrane, kolike su cijene stanova…”, poručuje Raspudić.

“Ja kao Europljanin želim da jedna vrsta europskog saveza svakako ostane, ali ovo je loš smjer. Kad povučemo crtu ispod hrvatskog članstva, postoji jedan minus koji je nenadoknadiv. Mi smo izgubili 10 posto stanovništva u tih 10 godina i to uglavnom mlade i radno sposobne”, dodaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pucnjava u Trogiru! Ozlijeđena jedna osoba, policija traga za napadačem! Doskočili nemaru gostiju koji klime ostavljaju upaljene dok ih nema u smještaju