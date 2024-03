Plenković prelomio i odabrao nositelje. Koga čeka najteži zadatak i tko to nedostaje?

Podijeli :

Novinari N1 televizije Ilija Radić i Ivan Hrstić u Newsnightu su s našom Ivanom Tomić komentirali nadolazeće izbore. Podsjetimo, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak raspuštanje Hrvatskog sabora najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament.

Govoreći o mogućem datumu izbora, Radić je rekao da bi se mogli održati ili zadnje nedjelje u četvrtom mjesecu ili jedne od prve tri nedjelje u petom mjesecu.

Ipak, kada će se oni točno održati odlučuje predsjednik Republike Zoran Milanović koji i saziva Sabor na prvo zasjedanje. Što bi moglo utjecati na predsjednikovu odluku?

“Jedino bi mu kalkulaciju mogao poremetiti možda taj državni praznik 1. svibnja, možda će razmišljati o tome koliko će Hrvata doći na taj datum doma. Nema prevelike razlike u svemu tome, mislim da će prevagnuti procjena treba li oporbi koji tjedan više ili manje”, kazao je Hrstić.

Reakcije oporbe: “Nisu rekli ništa novo”

Odmah nakon izjave Plenkovića počele su pristizati i rekacije iz oporbenih stranaka, a među prvima su se oglasili Peđa Grbin, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.

“Svi su se vrlo brzo aktivirali kad je postalo očito da ćemo danas doznati nešto više o tom čuvenom datumu, ali sve što su rekli nije ništa novo. Čuli smo iste priče i iste poruke koje cijelo vrijeme plasiraju”, kazao je Radić pa dodao:

“Izvukli su neke bitne stvari, a to je činjenica da HDZ ni ovog puta nije zagazio nogom u 21. stoljeće i napravio pravedniju raspodjelu na listama što se tiče ravnopravnosti spolova, ponovno su na svim čelnim mjestima muškarci. Ne mogu vjerovati da tolika stranka nema nijednu kvalitetnu ženu koja bi mogla nositi listu.”

Uloga Obuljen Koržinek

Plenković je najavio da će ministrica Nina Obuljen Koržinek biti članica izbornog stožera zadužena za izradu programa.

“Taj program već postoji, čuli smo ga u izjavi, koji su uspjesi i postignuća Vlade i na tome će se bazirati, a to će netko sada istipkati. No, upravo to da je Nini Obuljen Koržinek data ta uloga je poruka i javnosti i europskim tužiteljima da Andrej Plenković ne vidi problem s njenim agmažmanom u vezi s Geodetskim fakultetom i snimanjima nakon ptoresa i da on stoji iza nje i da ona ima njegovu podršku”, navodi Radić.

Nositelji lista: Koga čeka težak zadatak?

Hrstić se također osvrnuo na nositelje lista. “Strši bolno tih 11 mužjaka. Ako želiš ženu, moraš ih profilirati na vrijeme i mora biti pred javnosti, kao Sandra Benčić, u HDZ-u nema trenutno takve osobe koja je dovoljno profilirana.”

Radić je ukazao na još jednu zanimljivost kad su u pitanju nositelji lista. “Nema Habijana, a tu je Stričak koji je imao fizički obračun, bilo je i problema s policijom.”

Kad ćemo na izbore? Ovo su mogući datumi Premijer najavio raspuštanje Sabora, nižu se reakcije: “Hoće li se sad HDZ-ovci ispričati?” Benčić o izborima: “Ovo je dobra vijest. Plenković je shvatio da vrijeme više ne radi za njega”

Radić se osvrnuo i na to kakav posao čeka ministra Marina Piletića koji je nositelj liste u petoj jedinici.

“To je izborna jedinica u kojoj HDZ nema prevelike šanse da pobijedi s obzirom na Domovinski pokret koji je tu jak i Most koji tu također dobro kotira. Piletić je postavljen na tu poziciju da bude što prihvatljiviji poraz, u smislu da pokuša generirati određen broj glasova ali je HDZ svjestan da će vrlo teško osvojiti tu jedinicu, to je teško za očekivati”, rekao je Radić, navodeći da je zanimljivo i to što osim Plenkovića i Gordana Jandrokovića jedino još Stričak nije ministar. Također, smatra da će težak zadatak biti i pred ministrom Olegom Butkovićem koji je nositelj u osmoj izbornoj jedinici.

Hrstić se osvrnuo i na to što ministar zdravstva Vili Beroš nije nositelj liste.

“Ne bih rekao da je to poruka da se na njega ne računa, ali sada ne kotira kao onda kad je dobio najviše preferencijalnih glasova. Doživio je mnoštvo udaraca u međuvremenu, a trenutno imamo Bačića koji raste na krilima toga što je uspio nadoknaditi veliki nedostatak u obnovi, konačno je to reanimirao i ima pozitivan odjek to što je on napravio”, rekao je.

Radić je komentirao s kakvim potencijalom Plenković ulazi u izbornu trku. “Plenković definitivno ima što za pokazati, rezultati stranke postoje. Imamo jak rast BDP-a, plaće ipak rastu, mirovine su ipak porasle. Nemamo investicije, jedine koje su bitne su vezane uz Fond solidarnosti i poslijepotresnu obnovu. Ono što im ne ide na ruku jest inflacija. To neće dobro odjeknuti. Vlada će donijeti novi paket mjera prije izbora. Ono što mu ne ide u prilog su afere – imamo situacije s Ninom Obuljen Koržinek, Turudićem i vjerojatno će oporba na tome graditi svoje kampanje.”

Što može oporba?

Hrstić se osvrnuo na oporbu, navodeći da oni nisu pokazali nekakav poseban kapital.

“Oni kojima je dosta HDZ-a morat će nekog zaokružiti, to je u ovom trenutku jedina čar oporbe, a sve drugo je šuplja priča. Upravo ponašanje oprobe u posljednjih nekoliko mjeseci i godina od pandemije do ukrajinske krize, uključujući odnos prema hrvatskom gospodarstvu, nije pokazao da su tome svemu dorasali, pa čak i ovakav HDZ s toliko afera, krupcije i grešaka, oni čine taj HDZ i Plenkovića prihvatljivima mnogim biračima, jer u odnosu na njih daju nekakvu sigurnost, kao nekakva poznanica za razliku od nepoznanice.

Plenković je dokazao da mu radari ne rade kako je bio uvjeren da rade, ali njegovo funkcioniranje na europskoj razni čemu nitko drugi od ovih koji se nude nije niti blizu pokazuje da je on političar različitog kalibra”, navodi Hrstić.

Ostaje li Plenković?

Radić navodi da ne znamo hoće li Plenković ostati nakon izbora. “Ako HDZ-u bude za opstanak na vlasti trebao Domovinski pokret, moguće da se u HDZ-u vrlo brzo okrene igra protiv Andreja Plenkovića jer se HDZ neće odreći vlasti.”

Hrstić pak navodi da je to moguće samo teoretski, no ne isključuje mogućnost da bi neki mogli takvu situaciju iskoristiti za ucjenu. “Cilj Domovinskog pokreta je upravo korekcija HDZ-a, oni nisu antihdzovski nego anti-Plenkovića.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Voda iz slavine ili flaširana? Znanstvenici su složni oko toga koja je bolja za zdravlje Istraživanje otkrilo: Ovim su automobilima vozači najnezadovoljniji