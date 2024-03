U tijeku pregovori HDZ-a i HSLS-a o izborima. Jandroković: Pobjednički tim se ne mijenja

Podijeli :

U tijeku su pregovori HDZ-a i HSLS-a o zajedničkoj listi u Drugoj izbornoj jedinici, a nositelj liste Gordan Jandroković rekao je u petak kako je uvjeren da će te dvije stranke ponoviti uspješnu suradnju s prethodnih parlamentarnih izbora.

„Znate kako se kaže, pobjednički tim se ne mijenja. Vjerujem da ćemo ponovno ostvariti izvrsnu suradnju, do sada smo sjajno surađivali. Jako je važno da imate uspješnu vertikalnu suradnju, od gradova i županije do državne razine. Ako su ljudi zaista fokusirani na projekte i standard građana, tada se to itekako dobro može napraviti”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković u Velikom Korenovu kod Bjelovara, odgovarajući na novinarsko pitanje o točkastoj koaliciji HDZ-a i HSLS-a u toj izbornoj jedinici.

Jandroković je u Velikom Korenovu bio u obilasku geotermalne bušotine, važnog projekta za Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, zajedno s bjelovarskim gradonačelnikom i predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom.

Hrebak je novinarima rekao kako postoji velika volja s obje strane da se nastavi suradnja.

„Jako je važno da imamo tu jednu vertikalu i da se razumijemo. Možda imamo i političke svjetonazorske razlike koje nas dijele, ali mora nas spajati želja da ljudima u lokalnoj zajednici bude bolje”, istaknuo je predsjednik HSLS-a Hrebak.

Dodao je da Bjelovar u ovom trenutku ima odobrenih više od 200 milijuna eura projekata koji će potpuno preobraziti taj grad.

Geotermalna bušotina će poduzetnicima omogućiti jeftinu energiju

Kada je u pitanju geotermalna bušotina, Hrebak je naglasio da su prvi rezultati bolji nego što se očekivalo.

„Mi smo iznad očekivanja u ovom trenutku. Očekivanja su bila da će temperatura vode u najdubljem sloju biti između 65 i 70 stupnjeva Celzija, a u ovom trenutku mi smo pronašli temperaturu od 83 stupnja Celzija. Uz potrebne pumpe očekujemo da bi mogla biti od 70 do 73 stupnja na ušću bušotine, dakle na površini. To je sasvim dovoljno za grijanje poslovne zone, toplica i Bjelovarskog sajma”, istaknuo je gradonačelnik Hrebak.

Dodao je da se u blizini toplica gradi brza cesta koja će ući u središte buduće poslovne zone od 80 hektara koja se upravo projektira.

„Bušotina koja će poduzetnicima omogućiti jeftinu energiju nalazi se u središtu te zone, u najvećem hrvatskom gradu s najmanjim porezom”, rekao je Hrebak.

Kaže da ohrabreni rezultatima geotermalne bušotine u Velikom Korenovu, preko tvrtke Terme Bjelovar počinju pripremati projektnu dokumentaciju za bušotine pored postojećeg gradskog bazena na Levijevom brijegu i pored gradskog stadiona.

„Ovo je iznimno važan projekt za Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Ovo je jedan pogled u budućnost jer Bjelovar je lider kada je u pitanju korištenje geotermalnih izvora. Oni koji često vrlo grubo kritiziraju trebali bi obići ova mjesta i shvatiti koliko smo toga napravili u razvoju ovog dijela Hrvatske i Hrvatske u cjelini, i vodili računa o interesima građana i o tome da moramo brinuti o budućnosti”, poručio je Jandroković.

