Revolt u zdravstvu: "Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!"

"Zakonsko pravo na štrajk imaju svi radnici u Hrvatskoj osim nas djelatnika Hitne medicinske službe. Osim što nam je zakonski onemogućen, štrajk kao istrument u borbi za naša prava nikad nije bio opcija nas hitnjaka iz moralnih vrijednosti prema našim pacijentima", naveli su na Facebooku pa dodali: