"NEMAMO PRAVO NA ŠTRAJK"
Revolt u zdravstvu: "Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!"
Djelatnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga u prvom su danu štrajka, oko kojeg se vode brojne rasprave, u koje su se uključili i djelatnici drugih sektora.
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Primjerice, djelatnici Hitne medicinske službe (HMS), koji su u listopadu prošle godine prosvjedovali kako bi se izborili za beneficirani radni staž i druge zahtjeve, njima ključne za poboljšanje uvjeta rada.
"Zakonsko pravo na štrajk imaju svi radnici u Hrvatskoj osim nas djelatnika Hitne medicinske službe. Osim što nam je zakonski onemogućen, štrajk kao istrument u borbi za naša prava nikad nije bio opcija nas hitnjaka iz moralnih vrijednosti prema našim pacijentima", naveli su na Facebooku pa dodali:
"Drago nam je što djelatnici Zagrebačkog Holdinga imaju beneficirani radni staž. Zaslužili su ga, mi nismo!"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u svim javnim nastupima upozoravao je upravo na činjenicu da djelatnici u državnim službama imaju manje prostora i prava od javnih djelatnika u Zagrebu, kao i da Grad kao takav daje više od države, "no ni to nije dovoljno".
"Vlada je ponudila sindikatima tri posto, mi smo ponudili 4,5+4,5+4,5. To bi bilo kumulativno 14 posto u godinu dana i to je ono što možemo izdržati."
Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske nudi svoju stranu priče.
"Ne želim ulaziti zašto je netko imao nekakav drugi prijedlog, kada govorimo o javnim ili državnim službama. Kolege najbolje znaju kako oni pregovaraju. Mi smo ovdje htjeli pregovarati. Podsjećam, šest mjeseci ZET-ovi radnici nemaju kolektivni ugovor i četiri i pol mjeseca taj isti kolektivni ugovor nemaju radnici u Holdingu."
Upravo je Jović prošle godine obećao pomoć djelatnicima HMS-a. Kao predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata najavio je da će se na Gospodarsko-socijalnom vijeću, koje se održalo samo dva tjedna nakn prosvjeda, otvoriti dijalog o zahtjevima zaposlenih u hitnoj, istaknuvši da oni nisu neutemeljeni nego zasluženi. Ništa se ipak nije promijenilo...
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