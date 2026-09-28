FOTO, VIDEO / Štrajk u Zagrebu, voze tek dva tramvaja i 1 autobus. Oglasio se Grad

"Onaj tko želi raditi, pružena mu je mogućnost da radi. Od 90 vozača, samo je jedna kolegica izjavila da žei raditi. I u Dubravi je jedan kolega izašao. Od autobusa, samo školski prijevoz", rekao je.

Kaže da su od sastanka imali velika očekivanja, ali od toga na kraju nije bilo ništa. "Druga strana je rekla da im je to previše, nisu ponudili nikakvu kontraponudu", rekao je.

Ono što traže, kaže, misle da je realno i da to pojedinog radnika ne bi obogatilo, ali bi pokazalo da poslodavac vodi brigu o njima.

Kaže da ne može vjerovati da je gradonačelnik dopustio da do ovoga dođe.