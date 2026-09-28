grad u blokadi
FOTO, VIDEO / Štrajk u Zagrebu, voze tek dva tramvaja i 1 autobus. Oglasio se Grad
Štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći krenuo je u 3:30 sati kako je najavljeno, potvrdili su u ponedjeljak ujutro predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić i predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
Odaziv na štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) za sada je velik i za sada su dva tramvaja izašali s okretišta, rekao je predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić u ponedjeljak ujutro.
Dodao je kako tramvaji nisu izašli s okretišta na Ljubljanici i Dubravi, kao ni autobusi iz garaže u Podsusedu, Dubrave i Velike Gorice te nije siguran da će se više itko javiti da bi želio izaći u promet. Potvrdio je kako su sve ostale službe koje prate promet i dalje u funkciji.
Poručio je kako nemaju vremensko ograničenje do kada će biti u štrajku, istaknuvši kako čekaju poziv gradonačelnika jer su oni spremni doći razgovarati.
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Jozić za N1: "Onaj tko želi raditi, pružena mu je mogućnost da radi"
Naša Viktorija Kristić razgovarala je na Remizi s Vladimirom Jozićem, jednim od sindikalista ZET-a.
"Onaj tko želi raditi, pružena mu je mogućnost da radi. Od 90 vozača, samo je jedna kolegica izjavila da žei raditi. I u Dubravi je jedan kolega izašao. Od autobusa, samo školski prijevoz", rekao je.
Kaže da su od sastanka imali velika očekivanja, ali od toga na kraju nije bilo ništa. "Druga strana je rekla da im je to previše, nisu ponudili nikakvu kontraponudu", rekao je.
Ono što traže, kaže, misle da je realno i da to pojedinog radnika ne bi obogatilo, ali bi pokazalo da poslodavac vodi brigu o njima.
Kaže da ne može vjerovati da je gradonačelnik dopustio da do ovoga dođe.
08:16
prije 23 min.
Grad objavio koliko tramvaja i autobusa vozi, na cestama 15 posto više automobila
U prometu je jedan tramvaj na liniji 17 i jedan tramvaj na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330. Uspinjača također vozi redovno. Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, objavio je Grad Zagreb.
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08:09
prije 30 min.
Zagrebački HDZ: Ne stojimo iza štrajka! Imate dokaz? Objavite ga. Ako nemate, prestanite širiti laži
Oglasili su se iz zagrebačkog HDZ-a i poručili da oni ne stoje iza štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a.
"Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti, na čelu s Možemo i SDP-om, da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog", napisali su.
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08:07
prije 32 min.
Šef ZET-a: "Svakako nisam dobro"
Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović pozvao je vozače da tijekom dana promijene odluku i vrate se za upravljače tramvaja i autobusa.
"Ovom prilikom pozvao bih i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više kako dan bude odmicao", poručio je.
"Nisam dobro, svakako nisam dobro. Kao što vidite, štrajk je započeo danas kako je i najavljeno. Trenutačno imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku", rekao je za HRT.
Intervju sa šefom ZET-a pratite u 9:30 sati u Novom danu sa Hrvojem Krešićem na N1 televiziji.
08:00
prije 39 min.
Još jedan tramvaj je krenuo iz spremišta
Prema podacima ZET-ova GPS feeda, objavljenom na prijevoz.seacloud-software.hr, u 7 sati u prometu je bilo evidentirano samo jedno vozilo - tramvaj na liniji 17. Nešto kasnije krenula je i 11-ica, piše Index.
U isto vrijeme radnim danom na mreži je uobičajeno oko 404 vozila, odnosno 168 tramvaja i 236 autobusa. Od početka štrajka u 3:30 sati odvezeno je oko 0,6 posto prometa koji se u tom razdoblju uobičajeno odvija.
07:45
prije 54 min.
Prazno okretište Črnomerec
07:39
prije 1 h
Bez naplate parkinga
Zbog štrajka gradskih službi Zagrepčani u ponedjeljak neće plaćati parking.
Pauci će intervenirati samo u izvanrednim situacijama, a neće voziti ni scan-a-car vozila.
Sve detalje doznajte OVDJE.
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Gužve na zagrebačkim prometnicama
07:15
prije 1 h
Jedan tramvaj ipak krenuo s Remize
Oko 6:40 sati jedan tramvaj napustio je spremište na Remizi.
Riječ je o tramvaju na liniji 17, a za upravljačem je bila vozačica.
Više pronađite OVDJE.
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