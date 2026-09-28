Sindikalist ZET-a poslao poruku Tomaševiću: "Radnici su iziritirani takvim postupkom"

"Ovdje tema nije ništa druga nego istek kolektivnog ugovora. Kada govorimo o nužnim poslovima, to je upravo nešto što su sindikati nametnuli kao glavnu temu konferencije za medije 18.9. Ti nužni poslovi su se mogli dogoditi prije tri godine, dvije godine, prije šest mjeseci. Oni su postali pitanje kada smo mi ukazali da se preko tih nužnih poslova pokušava ograničiti pravo radnika na štrajk i upravo je zato problem", dodao je.