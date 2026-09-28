štrajk se nastavlja
Sindikalist ZET-a poslao poruku Tomaševiću: "Radnici su iziritirani takvim postupkom"
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga se, prema posljednjim informacijama, nastavlja. Tek je par autobusa i tramvaja izašlo iz garaža. U gradu se nisu stvorile veće gužve, ljudi su putovali automobila, biciklima ili pješice.
Sindikati kažu da su izrazito zadovoljni odazivom, posebno u ZET-u i Čistoći.
"Ne samo od jutros, od 18.9. kad je najavljen hodogram aktivnosti sindikata i radnika ova dva trgovačka društva, počeo je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holding. Znamo da smo dobili podršku 78% naših radnika u ZET-u i 74% radnika u Zagrebačkom holdingu. Znači, štrajk se i dalje nastavlja, a poruka je građanima da jednostavno upitaju gradonačelnika Tomaševića zašto je uzrok problema, a ne rješenje", poručio je Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, za Novu TV.
Tomašević je u ponedjeljak rekao da su sindikati neodgovorni jer nisu osigurali minimalnu uslugu. Evo što kažu iz sindikata:
"Pa neodgovoran je upravo čelni čovjek grada Zagreba, ako nakon 101 dan pregovora u ZET-u i 72 dana pregovora u Zagrebačkom holdingu i nakon 6 mjeseci nakon što je istekao kolektivni ugovor, nije našao shodno se upitati ili uprave trgovačkog društva zašto je u oba trgovačka društva istekao kolektivni ugovor. Govorimo o glavnom gradu Hrvatske, govorimo o gradonačelniku glavnog grada i govorimo o dvije strateške firme", kazao je Jović.
"Ovdje tema nije ništa druga nego istek kolektivnog ugovora. Kada govorimo o nužnim poslovima, to je upravo nešto što su sindikati nametnuli kao glavnu temu konferencije za medije 18.9. Ti nužni poslovi su se mogli dogoditi prije tri godine, dvije godine, prije šest mjeseci. Oni su postali pitanje kada smo mi ukazali da se preko tih nužnih poslova pokušava ograničiti pravo radnika na štrajk i upravo je zato problem", dodao je.
Na pitanje koliko ovaj štrajk košta i tko će ga platiti, odgovorio je da ne zna cijenu - da se to mora pitati zagrebačkog gradonačelnika.
"Sindikati će se pobrinuti za svoje članove, mi s tim nemamo apsolutno nikakvih problema. Danas je 28.9., znamo da je plaća za radnike u Zagrebačkom holdingu i ZET-u 10.10. i vidjet ćemo što se dogoditi do tada", rekao je Jović.
"Radnici su iziritirani takvim postupkom"
Na pitanje zašto se nije štrajkalo kad su bili pregovori za sindikate javnih službi, kad su dobili puno manje plaće, odgovorio je:
"Nikad radnici ne dobiju ništa. Radnici pošteno odrade svoj posao, oni stvarno zasluže svoje plaće. Jedan od uzroka ovakvog revolta radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je upravo gradonačelnik Tomašević, glasnogovornica i svi ljudi koji su parcijalno davali liste pojedinih radnika, pokušali su okrenuti javnost protiv radnika. Radnici su upravo iziritirani takvim postupkom."
"Te plaće nisu tolike za sve radnike i naravno da je to problem. Ne želim ulaziti zašto je netko imao nekakav drugi prijedlog, kada govorimo o javnim ili državnim službama. Kolege najbolje znaju kako oni pregovaraju. Mi smo ovdje htjeli pregovarati. Podsjećam, šest mjeseci ZET-ovi radnici nemaju kolektivni ugovor i četiri i pol mjeseca taj isti kolektivni ugovor nemaju radnici u Holdingu", rekao je Jović.
O kolegama koje su ipak izašle na cestu, rekao je da nikoga nisu sprječavali, ali da je postojao određen pritsak na radnike Holdinga, posebno na manjim ispostavama.
"Dolaze voditelji službe, dolaze rukovoditelji. Tu se naravno vrši pritisak, to je disperzirano dosta u Zagrebačkom holdingu. U ZET-u se to pokušavalo na jedan drugačiji način, mi smo to ovdje rješili. Naravno kolege koje su htjele i željeli raditi, otišli su na posao, niko ih u tome nije spriječio", kazao je.
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