donji miholjac
Plenković: "Odgovornost se nastoji prebaciti na HDZ. Mi s tim štrajkom nemamo ništa!"
Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković komentirao je u ponedjeljak štrajk ZET-a i Holdinga, istaknuvši da je odgovornost na Gradu, gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, Zagrebačkom holdingu te odbacio insinuacije da iza štrajka stoji HDZ.
"Što se tiče niskih optužbi da iza štrajka ZET-a i komunalnih službi u Zagrebu stoji HDZ, treba otvoreno reći da je odgovornost na Gradu, gradonačelniku, zagrebačkom Holdingu i svima onima koji su nadležni za komunalne teme. Zanimljivo je da se u roku od par sati odmah nastoji prebaciti odgovornost na HDZ, no, naravno mi s tim štrajkom nemamo ništa”, komentirao je Plenković štrajk u Zagrebu nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu.
Vidjeli smo, dodao je, i insinuacije da je otac saborskog zastupnika Armina Hodžića, jedan od čelnika sindikata, pa smo valjda putem zastupnika Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali na njegovo tatu da organizira štrajk i moram priznati da su kreativne te insinuacije.
Istodobno se, rekao je, pojavljuju i novi europski prioriteti, poput ulaganja u obranu, zaštite od nezakonitih migracija i novih tehnologija. Cilj je pratiti globalne trendove u gospodarskom i tehnološkom razvoju, uključujući razvoj umjetne inteligencije.
Plenković je rekao da su na sastanku razgovarali i o specifičnim temama te čuli povratne informacije župana, rektora, gradonačelnika i saborskih zastupnika. Ocijenio je da se suradnja koja se provodi već desetljeće pokazala korisnom za podizanje kvalitete života na istoku Hrvatske.
Kao jedan od pokazatelja pozitivnih promjena naveo je demografske trendove, odnosno podatke koji, prema njegovim riječima, pokazuju veći broj povrataka nego iseljavanja u usporedbi sa stanjem prije deset godina.
Govorio je i o razvoju kontinentalnog turizma. Istaknuo je da je 78 milijuna eura ulaganja u pet slavonskih županija pridonijelo rastu broja dolazaka turista od 73 posto, dok je broj noćenja povećan za 77 posto.
Kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, izdvojio je koridor Vc, kojim je Osijek povezan s Budimpeštom, te ulaganja u riječne i plovne putove.
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na štrajk ZET-a i komunalnih službi u Zagrebu te na optužbe da iza njega stoji HDZ, prenosi novinarka portala Net.hr Katarina Dimitrijević Hrnjkaš.
„Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovog štrajka. Volio bih da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih deset godina i mislim da bismo valjda imali rejting 90 posto da imamo takav friendly firewall koji štiti gradsku upravu Grada Zagreba i Možemo!. Riječ je o neozbiljnim insinuacijama od onih istih koji bi, da je situacija obrnuta, bili najžešći zagovornici štrajka i podržavatelji sindikata. No, to je taj sustav dvostrukih kriterija i dobro je da se ovo događa da ljudi vide u kakvom ozračju svaki dan operiramo”, ocijenio je premijer.
Osobno, nisam zadovoljan idejnim rješenjem stadiona u Maksimiru
Komentirao je i prijepore oko idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru u kojem je i Vlada partner, kazavši da je Vlada malo više u tom projektu, stvorila je pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom Nadbiskupijom da se uopće krene u realizaciju projekta novi Maksimir.
Dogovor između Vlade i Grada kao ravnopravnih suinvestitora bio je da se prepusti struci, a da međunarodni natječaj koji bi trebao donijeti Zagrebu, Hrvatskoj, Dinamu, hrvatskoj reprezentaciji i svima koji vole nogomet i da se dođe do rješenja s koji ćemo svi biti zadovoljni.
Ja osobno, rekao je Plenković, s ovim rješenjem nisam zadovoljan i kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je i ogromne većine navijača Dinama i brojnih ljudi vezanih za nogomet, dodao je.
Poštujem struku, no, mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li određene pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja, rekao je. "Što se mene tiče, a i većine ljudi u Vladi to bi bilo najbolje, najbrže, naravno, s ciljem da se brzo organizira drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja s kojim bi ipak dugoročno bila zadovoljna publika, i nogometna i stručna", kazao je.
Moj je dojam, nastavo je premijer, ako se želio napraviti hommage izvornom stadionu, onda ok, onda je to više nalik na obnovu Maksimira nego na novi projekt, a mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku bilo najsvrhovitije i najbolje i riješili bi se ove muke kojom se sada svi bavimo, tako mi se činilo iz New Yorka, a ne mislim da griješim.
Razumijem zabrinutost zbog otpada; Vlada vodi računa o zdravlju građana
Premijer Plenković se osvrnuo i na zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari, izrazivši razumijevanje za zabrinutost naših sugrađana vezano uz zbrinjavanje u Nexeu i Holcimu, uz poruku da hrvatska Vlada vodi računa o građanima i njihovu zdravlju.
"Riječ je o neopasnom otpadu, čiji se sastav i svojstva u potpunosti poklapaju s dozvolama koje obje cementare imaju, i koje takav otpad već godinama spaljuju u svojim cementarama i koriste ga za proizvodnju cementa. Da je riječ o opasnom otpadu već bi predstavnici cementara signalizirali da to nije za njih jer oni to ne rade da ne bi došlo do kvara na stroju, ugroze poslovanja ili zdravlja ljudi”, kazao je.
Što se tiče kontrola, dodao je, dogovoreno je da će i Holcim i Nexe svaku vreću neopasnog otpada pojedinačno prekontrolirati i još jednom utvrditi da nije riječ ni o kakvom opasnom otpadu koji bi na bilo koji način mogao ugroziti proces, a o čemu će oni obavijestiti javnost.
Važno je razgraničiti demagogiju, populizam od ozbiljnog, solidarnog rješavanja problema za kojeg će oni koji su ga stvorili kazneno i odgovarati, poručio je Plenković.
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