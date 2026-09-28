Plenković: "Odgovornost se nastoji prebaciti na HDZ. Mi s tim štrajkom nemamo ništa!"

Moj je dojam, nastavo je premijer, ako se želio napraviti hommage izvornom stadionu, onda ok, onda je to više nalik na obnovu Maksimira nego na novi projekt, a mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku bilo najsvrhovitije i najbolje i riješili bi se ove muke kojom se sada svi bavimo, tako mi se činilo iz New Yorka, a ne mislim da griješim.