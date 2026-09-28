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ZATRPAN OTPADOM

FOTO / Štrajk se vidi na ulicama: Prijeti li Zagrebu napuljski scenarij zbog gomilanja smeća?

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N1info
|
28. ruj. 2026. 15:03
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smeće zagreb
Emica Elvedji, Patrik Macek/PIXSELL

Zagreb se prvog dana štrajka radnika Zagrebačkog holdinga suočava s gomilanjem neodvezenog otpada, pa se nameće pitanje prijeti li glavnom gradu, potraje li obustava rada, „napuljski scenarij“ – situacija u kojoj se smeće zbog dugotrajnog zastoja u odvozu gomila na ulicama.

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Nakon što je prvog dana štrajka radnika Zagrebačkog holdinga u prvi plan izbio gotovo potpuni zastoj javnog prijevoza, sve se više nameće i pitanje što će biti sa smećem ako štrajk potraje.

Radnici Čistoće također su u štrajku, a odvoz otpada tijekom obustave rada sveden je na nužni minimum. Prema informacijama iz Čistoće, otpad se odvozi s prioritetnih lokacija poput bolnica, vrtića i domova za starije.

Već prvog dana štrajka posljedice su vidljive na zagrebačkim ulicama. Kontejneri se pune, a oko pojedinih spremnika gomila se otpad. Fotografije iz Zagreba pokazuju prizore pretrpanih kontejnera i smeća oko njih.

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Patrik Macek/PIXSELL
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Patrik Macek/PIXSELL
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Patrik Macek/PIXSELL
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Emica Elvedji/PIXSELL

Što je napuljski scenarij?

Izraz se odnosi na veliku krizu s odvozom otpada koja je godinama potresala Napulj i širu regiju Kampaniju. Tijekom najteže faze krize 2007. i 2008. godine smeće se zbog prekida odvoza počelo gomilati na ulicama, a procjenjivalo se da su se nakupile desetine tisuća tona otpada. U jednom trenutku u uklanjanje smeća uključena je i talijanska vojska.

Kriza u Napulju nije bila posljedica samo jednog problema, već dugotrajnog niza poteškoća u sustavu gospodarenja otpadom. Među razlozima se navode prepunjena odlagališta, problemi s infrastrukturom i organizacijom odvoza, prosvjedi protiv novih odlagališta te sumnje u infiltraciju organiziranog kriminala u posao s otpadom.

U Zagrebu je zasad riječ o štrajku koji je počeo 28. rujna i tijekom kojeg se otpad i dalje odvozi u okviru nužnog opsega poslova. No ako bi obustava trajala dulje, količina otpada na ulicama mogla bi se povećavati iz dana u dan.

Pitanje je stoga koliko dugo Zagreb može funkcionirati s ograničenim odvozom otpada – i hoće li se početno punjenje kontejnera pretvoriti u ozbiljniji komunalni problem.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.

Teme
napuljski scenarij smeće zagreb štrajk u zagrebu

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