"POTPUNO NEVJEROJATNO"
Tomašević o prvom danu štrajka: Ključno je ono o čemu sindikati sramežljivo govore
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je prvi dan štrajka ZET-a i Holdinga te poručio da je potez sindikata bio neodgovoran prema građanima.
Na pitanje kako gleda na činjenicu da Zagreb ovakvu situaciju u javnom prijevozu nije doživio 90 godina, Tomašević je zahvalio građanima koji su poslušali preporuke Grada te istaknuo da se najgori prometni scenarij ipak nije ostvario.
"Međutim, iz perspektive da uopće nije funkcionirao javni prijevoz, a inače to u ovo doba znači 400 tisuća putovanja, to je značilo veliku disrupciju", rekao je Barbari Štrbac s Nove TV.
Kazao je da su u posljednje tri godine plaće u ZET-u povećane za više od 60 posto, a u Čistoći za više od 80 posto te ustvrdio da je Grad sindikatima ponudio više nego Vlada.
Na pitanje što će se dogoditi ako sindikati ne prihvate ishod arbitraže, Tomašević je ponovno kritizirao način na koji je organiziran štrajk.
"Ovo što su napravili bilo je apsolutno neodgovorno prema građanima. Jedna stvar je štrajk, a druga napraviti ovakav štrajk."
Ustvrdio je da su sindikati odugovlačili arbitražu te da su mogli pričekati njezin završetak ili odgoditi štrajk. Zahvalio je radnicima koji su unatoč štrajku došli na posao.
"U Čistoći je veliki broj radnika u štrajku, na razini Holdinga je većina radila. Danas je 52 posto radnika radilo. U Čistoći i ZET-u imamo u pravom smislu te riječi štrajk", kazao je Tomašević.
Posebno je kritizirao sindikate ZET-a
Tomašević je rekao da je velik broj građana slijedio preporuke Grada pa je teško procijeniti je li štrajk nekome prouzročio nepopravljivu štetu. Dodao je da će se tek sljedećih dana vidjeti jesu li svi koji su trebali uspjeli doći do bolnica.
"Nije nezabilježeno da javni prijevoz štrajka u drugim gradovima, ali postoji minimum javne usluge", kazao je.
Posebno je kritizirao sindikate ZET-a zbog toga što nije bio osiguran prijevoz do bolnica. Kao primjer naveo je liniju od parkirališta na Borongaju do KBC-a Rebro, za koju, tvrdi, sindikati nisu uspjeli pronaći dva vozača.
"Sindikati u Čistoći jesu osigurali odvoz otpada za bolnice, a sindikati ZET-a prijevoz za bolnice nisu. Mislim da je to stvarno sramota", istaknuo je Tomašević.
"Ne mogu ulaziti u motive sindikalnih lidera, mogu samo reći da nije normalno ako ulažete u opremu, kupujete nove tramvaje, autobuse, kamione za odvoz, kosilice i povećate plaće da dobijete ovakav štrajk koji se ne radi po pravilima. Doista se pitam koji su to motivi", dodao je.
Tomašević je usporedio odnos sindikata prema sadašnjoj gradskoj vlasti s razdobljem bivšeg gradonačelnika, navodeći da tada nije bilo štrajkova.
"Meni je jednostavno nevjerojatno da bivšem gradonačelniku koji je kršio kolektivni ugovor, zbog čega su ga sindikati tužili, nije bilo nijednog štrajka. Mi poštujemo kolektivni ugovor iako je istekao, a nama se događa ovo što se u Zagrebu nije dogodilo posljednjih 90 godina."
"Tražili su i indeksaciju"
Govoreći o mogućnosti nastavka pregovora, Tomašević je rekao da prostora za razgovor još ima, ali da Grad ne može prihvatiti zahtjeve koji bi ugrozili njegove financije.
"Vlada je ponudila sindikatima tri posto, mi smo ponudili 4,5+4,5+4,5. To bi bilo kumulativno 14 posto u godinu dana i to je ono što možemo izdržati."
"Ključno je ono o čemu sramežljivo pričaju sindikati, a to je da su tražili i indeksaciju", dodao je Tomašević, navodeći da bi taj zahtjev Holding stajao oko 35 milijuna eura godišnje.
Istaknuo je i da će Zagreb sljedeće godine zbog porezne reforme imati 85 milijuna eura manje.
"Možemo malo razgovarati, ali iznad toga ne možemo ići jer bi to ugrozilo financije Grada", poručio je.
Na pitanje koliko još građani i grad mogu izdržati štrajk, Tomašević je odgovorio: "Ići ćemo dan po dan. Vjerujem da ga većina građana ne podržava, ali isto tako ih pozivam da budu i dalje mirni i dostojanstveni. Naravno, sindikate pozivam da radnicima koji žele raditi - to omoguće."
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