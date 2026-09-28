"Nije to samo na lokalnoj, nego je i na nacionalnoj razini tako. S druge strane, oni koji osiguravaju radna prava imaju i fiskalnu odgovornost, moraju voditi računa o uravnoteženim financijama. Tako je i s Gradom Zagrebom i u trokutu poslodavac, građani, radnici treba naći rješenje koje će biti najbolje za sve da se štrajk okonča, da radnici budu zadovoljni i da Grad Zagreb normalno funkcionira", kazao je Armin Hodžić.