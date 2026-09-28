"RADI TAMO OD '90."
Budući potpredsjednik Sabora: Moj otac je šef sindikata Čistoće. Negiram bilo kakvu političku povezanost...
Štrajk radnika ZET-a i Čistoće u Zagrebu otvorio je i pitanje moguće političke povezanosti, no saborski zastupnik Armin Hodžić, čiji je otac jedan od sindikalnih vođa, to odlučno odbacuje.
Oglas
Jedan od organizatora štrajka radnika ZET-a i Čistoće, kojim je Zagreb u ponedjeljak ostao bez javnog prijevoza i odvoza smeća, obiteljski je povezan s HDZ-om, odnosno vladajućom većinom.
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić otac je Armina Hodžića, saborskog zastupnika iz redova bošnjačke nacionalne manjine koji bi uskoro trebao postati potpredsjednik Sabora.
Armin Hodžić je potvrdio za Jutarnji list da je sindikalist Mumin Hodžić njegov otac, kao i da je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio njegovo imenovanje za potpredsjednika Sabora.
Istodobno odbacuje bilo kakvu povezanost sa štrajkom.
"Negiram bilo kakvu političku povezanost s aktivnostima mog oca"
Hodžić tvrdi da činjenica da je zastupnik vladajuće većine, kao i prijedlog da postane potpredsjednik Sabora, nemaju nikakve veze s aktivnostima njegova oca u organizaciji štrajka.
"Negiram bilo kakvu političku povezanost s aktivnostima mog oca. U Sabor sam izabran 2024. godine, a moj otac radi u zagrebačkoj Čistoći od 1990. Osim toga, nisam povezan ni s kojim drugim predsjednikom sindikata, niti s gđom Crnković koja je bila na listi Radničke fronte, kao ni s bilo kim drugim. Nemam nikakve mogućnosti upravljati s više od deset tisuća radnika Zagrebačkog holdinga", kazao je zastupnik Hodžić.
O štrajku: Treba pronaći rješenje koje će biti najbolje za sve
Govoreći o samom štrajku, rekao je da radnici putem sindikata redovito traže veća prava, dok njihovi zahtjevi javnosti ponekad mogu djelovati nerealno.
"Nije to samo na lokalnoj, nego je i na nacionalnoj razini tako. S druge strane, oni koji osiguravaju radna prava imaju i fiskalnu odgovornost, moraju voditi računa o uravnoteženim financijama. Tako je i s Gradom Zagrebom i u trokutu poslodavac, građani, radnici treba naći rješenje koje će biti najbolje za sve da se štrajk okonča, da radnici budu zadovoljni i da Grad Zagreb normalno funkcionira", kazao je Armin Hodžić.
Dodao je da više članova njegove obitelji radi u Zagrebačkom holdingu na nižim radnim mjestima, ali da nisu svi sudionici štrajka, piše Jutarnji list.
Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas