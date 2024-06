Rimac: Milanović treba podršku SDP-a samo zbog jedne stvari, a kampanju može odraditi i sam

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je očekivano najavio kandidaturu za novi mandat. Rekavši to novinarima, kratko je dometnuo kako pritom očekuje podršku SDP-a.

“Trebat će mi (podrška SDP-a) iz niza razloga, da me ne pokradu”, kazao je Milanović najavivši kandidaturu.

Tu Milanovićevu izjavu politički analitičar Ivan Rimac ocijenio je logičnom.

“Stranka mu treba za kontrolu izbora”

“Njemu podrška SDP-a svakako treba zbog kontrole izbornog postupka, odnosno delegiranja promatrača izbora. A što se tiče same kampanje, mislim da je on može odraditi bez SDP-a. Međutim, kontrola izbora je posao koji treba odraditi velika organizacija”, kazao je.

Rimca smo pitali može li neuspjeli pokušaj angažmana na parlamentarnim izborima ugroziti Milanovićeve šanse na predsjedničkima.

“Nisam siguran da birači to tako razumiju, ali sam siguran da će Andrej Plenković uporno to ponavljati. Činjenica je da HDZ zasad nema predsjedničkog kandidata i da zasad nisu čak ni s probnim balonima pokazali da imaju kandidata koji bi mogao parirati Milanoviću”, smatra Rimac.

“Nema potrebe uvjeravati javnost”

Milanovićevu odluku da baš sada objavi kandidaturu Rimac također smatra dobrom.

“Tajming je dobar jer dolazi prije ljeta. Većina drugih kandidata vjerojatno ne bi išla u kampanju tijekom ljeta jer su iscrpljeni parlamentranim i europskim izborim pa s pravom misle da su i birači zasićeni time.

Milanović ih je na neki način izazvao, a ako bi sada odlučili krenuti u kampanju, vjerojatno bi efekt njihove kampanje vremenom opadao i do samih izbora bi potonuli. A ako sada objave kandidaturu, onda moraju i krenuti s nekakvom kampanjom. Ovo što je napravila Marija Selak Raspudić – najavila kandidaturu, a onda ušutjela – to se ne radi. Milanović ima prednost već samim time što svatko tko se s neke funkcije ponovno natječe za nju u startu je u boljoj poziciji. On nema potrebe uvjeravati javnost da se uklapa u imidž predsjednika”, ustvrdio je politički analitičar Ivan Rimac.

