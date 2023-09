S kim će koalirati HDZ? “Most bi počinio političko samoubojstvo novom suradnjom”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u N1 Studiju uživo okupljanje Europske pučke stranke (EPP) u Splitu, kao i druge aktualne političke teme u Hrvatskoj.

Premijer Andrej Plenković ponosan je na okupljanje istaknutih europskih političara, na čelu s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Zašto sve to baš sad i zašto taj naziv “studijski dani”?

“Plenković je napravio dobre stvari. I majmun bi s toliko milijardi iz Bruxellesa”

“Njemu treba podrška izvana, imao je to i Sanader. Ali, nisam siguran da je tajming dobar jer do izbora još ima dosta vremena pa će to okupljanje nestati iz javnosti. Studijski dani valjda znači da interno dogovaraju taktiku, što im svakako treba. Gotovo sigurno će pobijediti na izborima, ali će i gotovo sigurno biti slabiji nego dosad. Ista situacija kao s HDZ-om, po mom sudu. U situaciji su s kime ne smiju koalirati. S lijeve strane je to dosta jasno, a s desne tek treba vidjeti. I tamo će biti žetončića”, rekao je Puhovski.

Naravno, neke desne opcije nisu poželjne za EPP zbog stavova i politike.

“Giorgia Meloni se dosta disciplinirala otkako je na vlasti, ali ima rep. Marine Le Pen nije poželjna zbog Emmanuela Macrona, a problem je i AfD, koji će imati jako predstavništvo u Bruxellesu. Pitanje je kako će se riješiti stvar u Španjolskoj jer to je posljednja pozicija koju samostalno drži ljevica. Još uvijek je puno nepoznanica. Izgleda da će i socijalistička strana biti znatno oslabljena”, komentirao je politički analitičar.

Poziciju Ursule von der Leyen bi mnogi željeli, kao što bi je i ona željela zadržati. Na što bi u toj priči mogao računati Plenković?

Je li Karolina Vidović Krišto hrvatska Giorgia Meloni? Puhovski tvrdi: “Imaju sličnu političku pozadinu, ali…”

“Za njega bi jedino značila pozicija predsjednika Povjerenstva, odnosno Komisije, ili da bude zadužen za vanjsku i sigurnosnu politiku. To bi jedino bilo na razini, a da nije sramota. Međutim, ima problem kao i drugi, kandidat je dok je premijer. Kad to prestane, ne može biti siguran da će ga nasljednici biti spremni kandidirati. Za njega je još uvijek izgledna varijanta da ostane na hrvatskoj političkoj sceni, pogotovo ako na neki način uspije dobiti izbore. Vjerujem da HDZ pobjeđuje, ali ne vidim kako može imati većinu”, naglasio je Puhovski i objasnio:

“Neki dan je o tome govorio Milorad Pupovac u Pressingu, kad je iznenađujuće dao za naslutiti mogućnost koalicije s Domovinskim pokretom. Oni to ne žele. Ne vidim kako je, u ovom kontekstu, moguća većina bez manjina i Domovinskog pokreta jer mislim da bi Most počinio političko samoubojstvo kad bi pristao na još jednu suradnju s HDZ-om. Ovi lijevo su izvan igre. Postoji varijanta velike koalicije, o kojoj se više godina razgovara, ali SDP je bitno slabiji pa bi morao pristati ući u nju kao mlađahni, djetinjasti partner. Bit će dvostruko slabiji od HDZ-a, prema anketama.”

A Možemo?

“Njihovo biračko tijelo je protiv SDP-a i HDZ-a, zbog čega nisu išli u koaliciju sa SDP-om. Isto tako, ni HDZ ne može s njima u koaliciju jer ih je portretirao kao radikalnu ljevicu, a takve se konstrukcije ne mogu lako povući.”

Afere očito ne mogu poremetiti poziciju HDZ-a, prema anketama je samo još jači. Zato se Plenković ponaša samopouzdanije.

Pupovac i Penava u koaliciji? “Svašta ja nisam mogao zamisliti, ali se dogodilo jer se ljudi mijenjaju”

“Njegov odgovor se sad počinje svoditi na pubertetsko-frajerske fraze kao “tko te šiša” i “šta te briga”. Preuzeo je to od Milanovića i sad su njih dvojica u postpubertetskom modu odbijanja razgovora u modu “tko si ti da bi mi prigovarao” ili “ne razumijete svoje vlastito pitanje”. No, nešto drugo je problem, on vidi da mu ništa ne mogu. Shvatio je što oporba nije, da je svaka vijest koja se ponavlja dosadna. Kao one o korupciji. To više nije motivirajuće jer ljudi smatraju da se ništa ne može, osim pričati o tome. Zaključak je da se priča o korupciji, no ništa se ne događa”, kaže Puhovski i potom se osvrće na oporbu:

“Imate katastrofalnu situaciju da oporba koja je inzistirala na tome da se preko reda uvede izvještaj o radu glavne državne odvjetnice u raspravu, pred kraj večeri ima pet zastupnika u Saboru. Ni u jednom trenutku nije bilo više od 55 ljudi kod glasovanja, iako ih formalno ima 73. Sami su odustali. I postigli su najgore u komunikaciji – dosadni su. Nisu uspjeli pokazati alternativu korupciji, to je sad kao nešto zadano.”

Bez obzira “blagonakloni” pogled javnosti na afere, upitno je može li si Plenković dopustiti ostanak Frane Barbarića na čelu HEP-a.

Ivan Penava: Domovinski pokret nikad neće u koaliciju s Pupovcem!

“Mislim da ostaje do daljnjeg, minus dvije mogućnosti. Ako se USKOK formalno pojavi kao nositelj istrage i da on konačno prelomi s tim popisima na listama pa da svi znaju što ih čeka. Moguće je i da ga drži u šaci, ali je malo vjerojatno. Puno mi se više čini da treba kupiti Domovinski pokret preko Prvog plinarskog društva. To mi se čini toliko očitim da mi nije jasno da se više o tome ne govori”, rekao je Puhovski.

Što u konačnici može oporba?

“Svi govore o strategiji, a nema taktike. Ona jest danonoćni pritisak na manjine da se oglase kao oni koji nisu načelni saveznici HDZ-a nakon izbora. Drugo, da doista u pojedinim izbornim jedinicama pokažu konkretne probleme i što mogu drugačije učiniti kako bi ih riješili. Primjerice, željeznice su nam najlošije u Europi nakon BiH i pod Butkovićem su zapuštene, a njega se prikazuje kao glavnu zvijezdu. Zbog toga svi projekti kasne, a željeznice znače ekologiju, starije koji se mogu voziti, siromašnije koji se mogu voziti i da se manja mjesta jeftinije povežu s gradovima. I, po mom sudu, potrebno je ozbiljno naglasiti decentralizaciju”, istaknuo je Žarko Puhovski i dodao da u Hrvatskoj postoje samo dvije institucije koje funkcioniraju – HGSS i dobrovoljno vatrogastvo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković odgovorio Milanoviću: “Za razliku od njega, ja ne pijem, ja nisam ni išao u berbu” Dreser pasa: Postoje tri pasmine koje nikada ne bih uzimao – jedna od njih je demon Mijenjaju se porezni zakoni, kako će to utjecati na vaše plaće?