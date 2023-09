Milanović nakon Diplomatske berbe odgovorio Plenkoviću: “Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio?”

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj.

Milanović je domaćin “Diplomatske berbe“, organizator je Grad Jastrebarsko, a održava se u Jaski, u vinogradu Kolarić.

Nakon berbe Milanović je dao izjavu za javnost gdje je komentirao i slovensko uvođenje kontrolnih punktova blizu graničnih prijelaza.

“Prošlo je osam godina od najvećeg vala migranata. Moj stav je bio svima poznat i to bih ponovio, ali se ne bih više vraćao. Sada se to zloupotrebljava i najveći problem je kako to BiH vodi. Slovencima se nema što zamjeriti, to bi i mi napravili”. rekao je.

Smatra da naša policija radi što može i smije. “Čuvaju državnu granicu, a vidimo da nema Europe bez granica. I ovo što imamo, ako uspijemo očuvati, to je fenomenalno. Između Kanade i SAD-a je velika granična kontrola. Nisu se uspjeli dogovoriti. Granica nije šala”, dodao je.

Kaže kako kontrole na cesti nemaju previše smisla jer migranti ne idu cestom i ne ulaze na Breganu. “To je malo predstava za javnost, ali razumijem to. No što učiniti? BiH je problem jer ne funkcionira, ne zato jer tamo postoji tajni plan nekakve kabale da Europu preplavi s milijunima islamskih migranta. Tu se radi o desecima tisuća ljudi i to je ništa, ali smeta. Jedini način je da se BiH što prije integrira u EU. Ona se tretira kao pacijenta na aparatima i ne da im se da dišu”, tvrdi Milanović.

“To je važno za Hrvatsku jer BiH je važna za Hrvatsku jer je u trbuhu Hrvatske, ali nije Hrvatska, to stalno zbog nekih moram naglašavati. Ako je Ukrajina kandidat onda je BiH već trebala biti u EU-u. Cijela država trenutno nema više od 2,6 milijuna ljudi i da to EU ne može probaviti? Vidjeli biste kako se stvari mijenjaju u koliko bi manje bilo problema s migrantima”, naveo je.

“Ali ne, sarajevska politika se bavi tko će gdje biti veleposlanik, tko je čiji stric, amidža, ćaća, umjesto da se bave ono što je dobro za njihovu zemlju. Potpuno je moguće, BiH u EU-u za godinu dana. Pa kome to može štetiti? Jedino što se može dogoditi da EU pokupi najpametnije ljude od tamo”, dodao je.

Predsjednik je komentirao i izjavu premijera Plenkovića da je SDP opstruirao ulazak Hrvatske u Schengen. “Ne znam o čemu govori. Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio? Hrvatska je imala uvjete za Schengen još 2016. godine, nemojmo se ponašati kao blesava djeca. Sve što Plenkovića priča dalje je krivo. Zašto smo čekali sedam godina? Zašto Rumunji i Bugari čekaju? Politika i novac. Jer ako oni uđu otvaraju se novi pravci transporta robe bez graničnih nadzora. Dakle roba više ne mora ići kroz nizozemske luke nego grčke. Zato Bugari i Rumunji gledaju na mjesec i laju, ne zato što nisu u stanju čuvati granicu”, rekao je.

Dotaknuo se opet navijača u Grčkoj ponavljajući da su uzeli ljude za taoce i žele još. “Kad popuštaš to imaš. To se zove povjerenje jer uhidbeni nalog u EU-u radi na povjerenju, a onda shvatiš da neki to zloupotrebljavaju. Njemačka to dobro tumači, dok Grčka to koristi za unutarnje političke potrebe. Zadržali su sto ljudi i n i jednog Grka i idu dalje jer vide da mogu. Da vodim Vladu vodio bih drugačije, ali ne mogu reći kako”, dodao je.

Što se situacije na Kosovu tiče kazao je da Hrvatska vojska tamo ima izuzeće i neće u tome sudjelovati, ali da je glavno pitanje što su ti Srbi radili naoružani tamo.

