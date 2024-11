Sabor počeo novu sjednicu, Jandroković čestitao Svjetski dan romskog jezika

Podijeli :

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković čestitao je u utorak, u ime Sabora, i svoje osobno, svim Romima Svjetski dan romskog jezika koji se obilježava 5. studenoga.

Možemo biti ponosni i zadovolji činjenicom da je Hrvatski sabor u svibnju 2012. bio prvi parlament u svijetu koji je dao potporu međunarodnoj inicijativi o ustanovljavanju 5. studenoga kao Svjetskog dana romskog jezika, rekao je Jandroković na početku nove, posljednje saborske sjednice u ovoj godini.

Podsjetio je kako je ta inicijativa urodila plodom tri godine kasnije kada je UNESCO donio odluku da današnji datum proglasi Svjetskim danom romskog jezika.

Andrej Plenković u utorak dolazi u Sabor, za Aktualno prijepodne spremno 39 pitanja

Tako je 5. studenoga postao jedan od najvažnijih dana za romsku zajednicu diljem svijeta, kazao je predsjednik Sabora.

Novu sjednicu, koja će potrajati do sredine prosinca, Sabor je otvorio ‘aktualnim prijepodnevom’, na kojemu zastupnici propituju premijera i ministre.

Ždrijeb je htio da prvo, od ukupno 39 zastupničkih pitanja, postavi Milorad Pupovac (SDSS), a posljednje Željko Lacković iz stranke Nezavisni.

Slijedeća tri tjedna zastupnici će u sabornici biti od utorka do petka, od 25. do 29. studenoga napravit će stanku, pa zasjedati do 13. prosinca, kada će završiti rad za ovu godinu.

Do tada ih čeka poprilično posla, na dnevnom redu već sada je sto točaka, a sasvim je izvjesno da će iz Vlade, njihovog glavnog predlagatelja, u idućim tjednima stizati nove.

