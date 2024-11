Andrej Plenković u utorak dolazi u Sabor, za Aktualno prijepodne spremno 39 pitanja

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon tjedan dana odmora, zastupnici se u utorak vraćaju u sabornicu "aktualnim prijepodnevom", na kojemu će propitivati premijera i ministre, a time počinje nova sjednica Hrvatskog sabora koja će se održavati do sredine prosinca.

Ždrijeb je htio da prvo, od ukupno 39 zastupničkih pitanja, postavi Milorad Pupovac (SDSS), a posljednje Željko Lacković iz stranke Nezavisni.

Slijedeća tri tjedna zastupnici će u sabornici biti od utorka do petka, od 25. do 29. studenoga napravit će stanku, pa zasjedati do 13. prosinca, kada će završiti rad za ovu godinu.

Zastupnici stižu u nove saborske klupe, sjednica počinje aktualnim prijepodnevom

Do tada ih čeka poprilično posla, na dnevnom redu trenutno je više od 90 točaka, na dopunu ih čeka još desetak, a sasvim je izvjesno da će iz Vlade, njihovog glavnog predlagatelja, u idućim tjednima stizati nove.

Sabor na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici treba donijeti državni proračun za 2025. godinu te izmijeniti i dopuniti šest zakona iz novog kruga porezne reforme koji na snagu stupa 1. siječnja iduće godine. Radi se o izmjenama Općeg poreznog zakona, zatim zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), o porezu na dohodak, o lokalnim porezima, o doprinosima te o izmjenama Zakona o Poreznoj upravi.

Cilj im je prebaciti teret oporezivanja s dohotka na imovinu, kazao je premijer Andrej Plenković i istaknuo da bi ovoga puta plaće trebale rasti u onim gradovima koji prošle godine, bez obzira na raspon koji je Vlada ostavila u vezi gornje i donje stope poreza na dohodak, nisu smanjivali te stope.

„Sada smo nakon više nego jasno utvrđenog povećanja prihoda od poreza na dohodak, što je prihod lokalnih jedinica, odlučili izmjenama zakona direktno utjecati na povećanje plaća građana“, rekao je premijer.

Uz neraspravljene, na dnevnom redu su i točke koje su zastupnici raspravili, ali Sabor o njima nije glasovao, a tiču se odlaska hrvatskih vojnika u misije u druge države. Među njima je i odluka o upućivanju hrvatskih vojnika u NATO aktivnost potpore Ukrajini, NSATU.

Plenković: U potpunosti su ogoljeni svi lažni narativi i proruski narativ koji je plasirao Milanović

O tim točkama glasovat će se kad se steknu uvjeti, poručio je prije desetak dana predsjednik Sabora Gordan Jandroković te odbacio optužbe da Vlada želi hrvatske vojnike poslati u Ukrajinu i da se Hrvatska na taj način uvlači u rat s Rusijom, a što tvrdi dio oporbe i predsjednik Republike.

Oporba proziva HDZ da je odustao od glasovanja o 13 vojnih misija jer nema dovoljno glasova za ‘prolazak’ NSATU-a. Naime, za odluku o slanju pripadnika hrvatskih Oružanih snaga, konkretno dva časnika u njemački Wiesbaden, u NSATU, potrebna je dvotrećinska većina, tj. 101 zastupnički glas.

