Ivica Relković, stručnjak za politički marketing, gostovao je u Novom danu, u kojemu je govorio o nizu tema, kao i o tome je li zapravo počela predizborna kampanja.

Relković je, inače, savjetnik stranke Centar i Ivice Puljka, objasnio je na početku.

Upitan jesu li svakodnevni nastupi, obilježavanje godišnjica, otvaranja pogona i slično zapravo početak predizborne kampanje, Relković je rekao da se može očekivati još sličnih situacija i da se radi o otvaranju “nečega što sliči na kampanju i znak da će ona trajati dugo”.

“Bit će sporija dizelska, ali snažnija, zato što mi ulazimo u nešto što Hrvatska nije imala, mi ulazimo u sve izbore gotovo zgusnuto u godini dana, to je toliko zgusnuto da možemo očekivati čitav niz paralelnih poteza koji sugeriraju bilo kampanju parlamentarnih, europarlamentarnih, lokalnih ili predsjedničkih izbora. Ako se kratkoročno želite PR potezima nagraditi, onda bi trebalo odmah raspisati izbore”, rekao je Relković.

Stručnjak za politički marketing istaknuo je da ovakvi potezi nisu signal da ćemo izbore imati za tri mjeseca. “Imate više pokazatelja da nas ne očekuje nekakvo izborno iznenađenje, osim ako se premijer ne povuče. Mi nemamo brzu kampanju, ali zato i govorimo o sporoj. Jedan od, meni, signala spore kampanje bila je promjena osobe određene da učini nešto s obnovom, prvenstveno Banije, da ljudi ne budu u kontejnerima, možete li to napraviti u iduća 2 mjeseca, ne možete, ali za godinu dana već može biti pomaka”, rekao je Relković.

Uoči parlamentarnih i europarlamentarnih izbora moguće je da ćemo, kaže, imati i spoj nekih tema koje dosad nismo imali, poput energetike. Relković kaže da iz nje proizlaze i opterećenja i na gospodarstvo i na džepove građana i da je to tema koja bi mogla obilježiti i parlamentarne izbore, kao i one za Europski parlament.

Druga je zajednička tema ona o sigurnosti, jer se ne zna hoće li sukob u Ukrajini eskalirati i u kojem će smjeru eskalirati.

Obuka ukrajinskih vojnika nisu tema

Ne misli da će tema o tome tko nije glasao za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a što uporno ističe premijer Andrej Plenković, biti jedna od velikih predizbornih tema.

“Neće jer sve što se u Hrvatskoj događalo oko Ukrajine, događalo se na način odnosa Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Po meni, ta će se tema koristiti na takav način, neće je obilježiti hrvatsko biračko tijelo uz nekakva svrstavanja, a sve ključno što izlazi iz sukoba Plenkovića i Milanovića, ako oporba to ne prepozna, može biti problem najvećoj stranci, a Milanović, ako želi pomoći toj svojoj bivšoj stranci, mora prestati biti lider oporbe. Ovo je bila tema sukoba Plenkovića i Milanovića, nikoga drugoga i može se reflektirati na ovaj ili onaj način, ali biračko tijelo to tako ne tumači”, rekao je Relković.

Upitan hoće li biti problema zbog korupcije i kadroviranja, što je tema koja je u posljednje vrijeme u žiži javnosti, Relković je rekao da premijer kaže da je to netema i da mnogi zaključuju da se neće odraziti na izbore, ali da to nije tako.

“Izbori su dijelom i emocionalna kategorija, ne samo racionalna. Pitanje je što se nakupi. HDZ je dosad dva puta izgubio izbore, drugi puta je HDZ pao na korupciji, odlaskom Sanadera. Ne možemo reći da će korupcija biti element, više je stvar koliko će oporba tu stranu uspjeti pokazati”, rekao je Relković.

Interpelacija nije pravi put i to neće niti okrznuti Plenkovića, smatra Relković.

“To je alat kojim oporba funkcionira, sugerira, međutim, biračko tijelo je toliko i može se učvršćivati i to Plenkovića neće dirnuti. Međutim, vi ne možete očekivati da oporba, koja je u manjini, smijeni premijera. Pitanje je kako ćete tempirati ovakve slične poteze do izbora koji nisu za dva mjeseca, kako ćete neke teme dozirati da ne potrošite i ne zamorite biračko tijelo koje želite dovesti na svoju stranu. Ja nisam za to da se svakih nekoliko dana zaziva pad Vlade, koji je nemoguć”, rekao je Relković.

O premijerskom kandidatu iz oporbe

Pitali smo ga i mogu li Peđa Grbin, Sandra Benčić ili Marija Selak Raspudić biti premijerski kandidati.

“Na to pitanje treba odgovoriti svaka od tih osoba. Lider se ne postaje da vas 20 ljudi izabere, nego da 20 ljudi shvati da ste to vi. Za Grbina je najveće pitanje je li lider on ili Zoran Milanović. On mora odgovoriti na to. Sve ono što čini neverbalnu komunikaciju, birač mora prepoznati”, rekao je Relković.

“Što se tiče ostalih opcija, Možemo! je u ovom trenutku presnažno zabavljen Zagrebom. Može li paralelno razvijati i nacionalnu priču koja širi stvar izvan Zagreba, to je na njima. Oni, zapravo, za običnog birača u većini velikih mjesta gotovo da ne postoje. Trebaju proizvesti situaciju u kojoj birači vjeruju da postoje šire od Zagreba, jer zagrebači efekt je potrošen u tom smislu goriva za sljedeću kampanju”, rekao je Relković.

“Što se tiče kandidata Mosta, Most ima problem što je jako teško objasniti da će lider Mosta, bilo tko to bio, biti lider cijele oporbe. Zbog različitih definicija, njih se teško doživljava kao, a to je opet pogled od strane birača, hoće li taj netko postati premijer, ako će teško sjesti s dijelom lijevog spektra ili ako imamo određene sumnje kako će završiti postizborni pregovori. U tom smislu svatko od njih treba reći zašto on”, rekao je Relković.

Za primjer je spomenuo Miroslava Škoru, za kojega je rekao da je imao veliku snagu i mogućnost, ali ih je brzo potrošio. “Uz bolji pristup, Miroslav Škoro bi bio predsjednik države. On je primjer kako se to politiko dizanje može jako brzo potrošiti. Imali smo primjer različitih pojava, primjerice Kolakušić. Pitanje je hoće li doći takav netko tko će reći je li on taj”, rekao je Relković.

Treba, kaže, gledati kako izgleda hrvatski spektar.

“Imali smo situaciju prizivanja trećeg puta, a preduvjet za to je da dva puta postoje. Postoji li drugi put? Je li SDP taj koji je na klackalici blizu ili al pari HDZ-u. Tražimo li mi drugi ili treći put? Osoba koja bi trebala dugoročnost prezentacije same sebe, da on je već zakasnio, osoba koja ima ostvarenja ne mora značiti da je zakasnila, naročito što cijela oporba htjela-nehtjela proizvodi glad među biračima, a biračima koji nisu za aktualnu vlast proizvodi glad za rješenjima tko bi to mogao biti. Čak i kad nema jasnog lidera, oporba proizvodi glad za liderom, a kad proizvodite glad za liderom, a lider dođe, konzumacija je jako brza. Znači, može postojati spora kampanja, meni se čini da HDZ ulaže u dugu kampanju za ove izbore. Može biti onaj koji se sporo najavljuje, a tada može potrošiti kredite, a može biti i brza”, rekao je Relković.

“Upravo ovo je velika enigma za kampanju HDZ-a, što što ne znaju hoće li se to pojaviti”, rekao je Relković.

Plenković, ističe, za njemu sklone birače nije potrošen, dapače, ojačao je.

“On je unutar HDZ-a ojačao, međutim, istodobno se upravo traži onaj tko će mu moći biti nasuprot. Odgovor je, da, može se pobijediti Andreja Plenkovića. Ovih 30 posto djeluje ujedno i zavaravajuće, jer to je postotak koji HDZ ima uvijek. To nije znak rasta, znak pada opozicijskog glavnog protukandidata je otvaranje upitnika”, rekao je Relković.

O Kolindi Grabar Kitarović

Pitali smo Relkovića i je li Kolinda Grabar Kitarović ponovno kandidatkinja za predsjednicu.

“Čini mi se da ona radi na svojoj vidljivosti, a mi u ovom poslu kad vidimo da radi na vidljivosti, pitamo se tko joj je meta. Aktivirala je mehanizme da vrati svoju vidljivost, nešto se sprema, možda je to odlazak negdje drugdje, ali da, nešto se sprema”, reka je Relković.

“Milanović je sebi privukao previše ekstremnih birača, dakle, fali umjerenosti. Radi li ona kampanju koja ide na umjerenost, to ćemo vidjeti, ali radi na vidljvosti, to je definitivno”, rekao je Relković.

