Sandra Benčić: Očekujem da će SDSS biti dio saborske opozicije

Podijeli :

Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!, u N1 Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirala sastav nove Vlade te je li nova vladajuća većina stabilna.

Sandra Benčić je otkrila očekuje li da SDSS bude dio oporbe.

“Ja očekujem da će biti dio saborske opozicije. To naravno ne znači da opozicija glasa uvijek jednako, ali u principu da i da sudjeluje i na sastancima i u zajedničkom parlamentarnom životu opozicije, a posebno, s obzirom na činjenicu, da je Domovinski pokret izjasnio i doslovno postavio uvjet zabranu sudjelovanja SDSS u bilo kakvoj većini. Smatram to zaista ozbiljno diskriminatornim i zabrinjavajućim”, rekla je Benčić i objasnila svoj stav sastavljanja nove većine s Domovinskim pokretom.

Sandra Benčić HDZ-ovcima: Vi protiv mene imate da sam prodavala petarde. Evo što ja imam protiv vas

“Plenković je imao izbora, imao je i vremena, nitko ga nije žurio da odmah sastavi Vladu. Kako je postalo normalno da se predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću u potpunosti tolerira da ide s radikalnom desnom strankom koja ima stavove koje zaista izlaze iz ustavnog okvira”, dodala je.

Osvrnula se i na koalicijski sporazum koji nije javno objavljen te rekla kako je javan koalicijski sporazum dio demokratske kulture.

“I kad imate takvu situaciju onda naravno da si postavljate pitanje što je to u koalicijskom sporazumu, a što nije u programu Vlade. Ja imam sumnje oko toga te nemam naviku vjerovati na riječ HDZ-u niti ću je ikada steći.”

Odgovorila je i na pitanja hoće li se odazvati pozivu Plenkovića na dijalog.

“Prva greška koju je napravio prošli put je što je svaku stranku opozicije zvao posebno. To nije dobra poruka. Druga stvar je to što je moj stav da izvršna vlast dolazi u sabor, a ne obratno. To je pitanje poruke koju šaljemo građanima. Ne znamo hoćemo li se odazvati grupnom sastanku jer to ovisi o dogovoru čitave opozicije. Moramo se zajedno konzultirati. Ja nisam protiv toga da se promijeni način rada, ali ne vidim još neke geste koje bi išle u tom smjeru.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Treba li vrt zalijevati ujutro ili navečer? Stručnjakinja kaže: “Oko toga nema nikakve rasprave” Sve je po zakonu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje oglasila se o ministrovoj diplomi iz Travnika