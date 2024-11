Đujić: Ima kvalitetnih ljudi da možemo napraviti dva sastava Ustavnog suda – i lijevi i desni, ajmo reći

Podijeli :

Potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav, Saša Đujić (SDP) gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao pretres kuće ministra zdravstva Vilija Beroša i početak pregovora o ustavnim sucima.

Policija je rano jutros upala u dom ministra Beroša, a Đujić kaže da još uvijek ne znamo dovoljno informacija o tome.

“Ovo, nažalost, nije prvi put u Vladi Andreja Plenkovića da je aktualni ministar pod nekim izvidima”, kaže Đujić.

Pregovori za ustavne suce

Danas počinju službeni pregovori vlasti i oporbe vezano za ustavne suce, a Đujić kaže da ne zna koga će predložiti HDZ, ali naravno, očekuje svjetonazorske razlike.

“Ono što je važno – da neovisno o tim svjetonazorskim razlikama, to budu stručni i kvalitetni ljudi bez afera, bez repova, koji su prepoznati u društvu”, smatra Đujić.

“Ja u među ovih 62 kandidata, vidim barem 10 kandidata, tih desnih svijetonazorskih uvjerenja koji mi nisu bliski, a koji su meni ostavili dobar dojam na saslušanju i koji bi sutra mogli biti kvalitetni ustavni suci”, dodao je Đujić.

Most nije htio sudjelovati u predlaganju ustavnih sudaca, jer tvrde da je to trgovina i da je sve već dogovoreno unaprijed.

“Most cijelo vrijeme priča tu priču. To je specifična situacija kad je Most u pitanju. Mi jesmo oporba, kao i oni, ali Most je desnih svjetonazora. Most ako je želio svog kandidata, trebao je sjesti s HDZ-om i uči u priču s njima, ali s obzirom na njihove odnose, mislim da je to nemoguće”, tvrdi Đujić i dodaje da mu je nezamislivo da bi se lijevo liberalna oporba ikada mogla dogovoriti s Mostom po tom pitanju.

Naglašava da su u SDP-u ušli u ovaj proces kako bi formirali kvalitetan Ustavni sud, za što ima i više nego dovoljno kandidata.

“Stvarno ima kvalitetnih ljudi da možemo napraviti dva sastava Ustavnog suda – i lijevi i desni, ajmo reći.”

Đujić vjeruje da će se uspjeti dogovoriti oko svih 10 sudaca, ali čak i da se to ne dogodi, to ne znači da će doći do ustavne krize, poručuje.

