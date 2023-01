Savić: Ministarstvo će Vladi svakih 15 dana dostaviti izvješće o cijenama

Podijeli :

Izvor: N1

Poseban savjetnik premijera Zvonimir Savić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao podizanje cijena prilikom prelaska s kune na euro.

“Ako je riječ o neopravdanom podizanju cijena, samo i isključivo zbog uvođenja eura, onda je potrebno vratiti cijene na 31.12. Ono što nije sukladno zakonu o uvođenju eura, podliježe tom vraćanju na stare cijene. Golema većina poduzetnika i trgovačkih lanaca čini što je bilo očekivano, vraćaju stare cijene. Međutim, naravno da postoji određeni broj onih koji su neopravdano dizali cijene, no to rješavaju inspekcije”, rekao je Savić te je dodao: “Treba poslati poruku svima da kao društvo trebamo biti solidarni i držati se zakona u trenutku uvođenja nove valute. U cijelom proizvodnom lancu postoje formirane cijene, marže i zbog toga može doći do neopravdanih cijena. Ima puno elemenata koji diktiraju formiranje cijena, ali ako netko u tom lancu podigne cijene bez određenog povoda, pokušavamo utjecati na to da se to više ne događa”.

Savić navodi da se u situaciji velike stope inflacije u cijeloj Europskoj Uniji, ne želimo dovesti u situaciju da dodatni pritisak cijena bude generiran samom činjenicom uvođenja eura.

“Imamo aktivnosti koje traju već nekoliko mjeseci”

“Nije tu samo riječ o neopravdanom podizanju cijena nego je riječ i o točnom prikazu cijena, to jest konverziji kune u euro. Vladi je sad bitna zaštita potrošača. Svakog se to tiče. Mi kao potrošači ne smijemo ispaštati zbog povećanja cijena upravo zbog tih razloga. Već prije pola godine Vlada je jasno komunicirala da je zaštita potrošača na prvom mjestu. Napisane su smjernice za gospodarstvenike. Nadalje, imamo aktivnosti koje već traju nekoliko mjeseci. To je praćenje cijena i putem društava za zaštitu potrošača. Prvi mjesec nakon promjene valute je najosjetljiviji upravo zbog prelaska s kune na euro. Društva za zaštitu potrošača svakog 15. u mjesecu već objavljuju izvješća za prethodni mjesec”, rekao je savjetnik.

Navodi kako Vlada potiče i pravne osobe na potpisivanje etičkog kodeksa.

“Već smo podijelili preko 15 tisuća naljepnica poduzetnicima. No, nije sve samo na Vladi, težište je i na Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, raznim ministarstvima, bankama, društvima za zaštitu potrošača. Sve što Hrvatska sad primjenjuje je dugačak proces dvojnog iskazivanja cijena, etički kodeks, inspekcijski nadzori, praćenja kretanja cijena. Hrvatska u tom segmentu nije propustila ništa”, rekao je te dodao: “Ministarstvo gospodarstva je raspisalo natječaj, javilo se 6 udruga i svaki mjesec prate cijene preko tri stotine artikala. Radimo upravo one stvari koje bi radile druge države, a druga metoda je praćenje preko Zavoda za statistiku”.

“Do srpnja nismo znali datum ulaska u europodručje”

Savić naglašava kako Hrvatska ipak nije znala točan datum ulaska u euro područje do srpnja.

“Tek smo od tada mogli puno aktivnije provoditi sve ove aktivnosti. Hrvatska je najbrže završila taj proces i najbrže ušla u euro područje. Sadašnji inspektorat radi pojačano, reagira na prijave potrošača kojih je bilo nekoliko stotina. Nije poanta samo penaliziranje, postoji cijeli niz aktivnosti koje Vlada može napraviti, primjerice uskratiti takvom pravnom subjektu subvencije koje već koristi. Odlučili smo imati vrlo visoke subvencije struje i plina. Bitno je reći nije poanta zakonsko kažnjavanje nego uskrate blagodati koje ti subjekti već imaju. To može bit kazna. Sama uskrata sredstava koja poduzeća dobivaju također može biti jedan od instrumenata”, rekao je.

Savić navodi da u trenutku kad se ustanovi da je netko neopravdano podignuo cijene, to će značiti izravno kršenje zakona i tad će doći do javnog prozivanja.

“Ministarstvo gospodarstva je zaduženo za provedbu zaključka Vlade te ćemo svakih 15 dana dobiti izvješće o cijenama. Vidjet ćemo što će pokazati. Nije poanta nekoga penalizirati nego je poanta da se svi solidarno ponašamo u ovim trenucima kao što je propisano zakonom. Svatko tko radi prema zakonu ne mora se osjećati prozvano. Zaključak Vlade je preventivan jer se nalazimo u osjetljivom vremenu. U trenutku prelaska domaće valute na euro, u svim se državama pojavio blagi porast cijena zbog konverzije. To se događa kod zaokruživanja na male vrijednosti”, rekao je te dodao: “Nema nikakvog razloga ni bojazni strepiti od odmazde Vlade. Svi smo mi potrošači, svi gledamo gdje će biti veće, a gdje manje cijene. Ako ustanovimo da je došlo do porasta cijena to je jedan od načina da izbjegnete potrošnju u konkretnom kafiću”.

Za kraj je rekao da mi nismo država koja se bavi samo uslužnom djelatnošću i zato nam nije svejedno da četvrtina košarice bude pod utjecajem neopravdanog rasta cijena jer tad dolazi do erozije kupovne moći i smanjuje se vrijednost novca.

“Posljedica netržišnog natjecanja može biti kartelizacija ili dogovor o cijenama, a to je upravo ono što se želi i mora izbjeći. Nije poanta da se dogovorom o cijenama utječe na to da cijene budu veće. Ne možemo mi nešto sumnjati dok se nešto ne utvrdi, ako se pojavi anomalija moramo ju sankcionriati ili prevenirati”, zaključio je.

