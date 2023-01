Podijeli :

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimir Sever, gostovao je u Studiju N1 gdje je komentirao poskupljenja nakon uvođenja eura.

Sever smatra kako je samo trebalo gledati druge. “Propušteno je vrijeme koje je teško nadoknaditi. Samo da smo prepisivali od susjeda Slovenaca, ali bilo je sramota prepisivati. Činjenica je da prvi uvodimo euro u vrijeme ogromne inflacije, ali i na to se trebalo pripremiti”, rekao je.

“Ništa se novo nije događalo. Mi smo upozoravali još 2021. da treba ojačati udruge potrošača, financijski i s ljudstvom. Da oni mogu formirati crne liste i da se veliki broj artikala redovito prati, kao što je bilo u Sloveniji gdje su godinu dana pratili cijene i prozivali one koji bi iskakali. Premijeru se sada sve vraća jer ljudi proklinju dan kad je uveden euro”, objašnjava Sever.

“Nema opravdanja te vrste. Upozoravali smo i premijera na neka iskustva, i slovenska. On je rekao pa to je dobro, ali ništa od toga se nije napravilo. Moglo se napraviti crne liste u dobroj vjeri. Mi smo pratili pogledom što se događa i sada je izgubljeno povjerenje. I ovi koji su krenuli loviti u mutnom su iskoristili prigodu jer su vidjeli da ih ništa u tome ne sprječava”, dodao je.

Sever kaže da nema tu nekih veliki mjera sada. “Ono što je propušteno teško je nadoknaditi. Trebao je biti kontinuitet praćenja cijena za velik broj usluga i artikala. Ako se one nisu na taj način pratile, tek preko DZS-a. Tu je i niz drugih čimbenika. Trgovci kažu da nisu dizali marže, ali oni realno više zarađuju jer je postotak isti, država više dobiva zbog većeg PDV-a. Na kraju sve to skupa platimo mi potrošači”, rekao je.

“U zakonu je jasno postavljeno da bi cijene trebale biti jednake kao cijene s kojima su ušlo u euro, osim ako je to opravdano. Koji je to razlog i kada je opravdano to tek treba vidjeti. Ono što bi se moglo upotrijebiti jest ova mjera koju vlada daje poduzetnicima, kao što se spuštao PDV u hrani, a što se nije vidjelo na cijenama, da se te mjere vide na krajnjoj izlaznoj cijeni. Onaj tko je uzeo javni novac, a na kraju digao cijene onda bi on trebao to i vratiti”, smatra Sever.

“Ako se daje potpora onda to više nije slobodno tržište. Oni bi mogli reći – vi slobodno formirajte cijene, ali onda nećete dobiti novac iz javnih sredstava. Ako se ide s takvim aparatom onda je to znak da se do sada nije radilo kako je trebalo. Ono što se može napraviti to je bojkot”, objašnjava.

“Sama konverzija nije prošla protivno propisima, nego su cijene dizali ranije i sve u skladu s propisima”, rekao je.

Što se tiče cijene hrane u Hrvatskoj i Sloveniji, Sever kaže da bi cijena kod nas trebala biti još manja jer u Hrvatskoj PDV na hranu pet posto, a u Sloveniji devet posto. “Onda vidite da se oni izvlače na troškove prijevoza, ali to su gotovo nikakve razlike i tu nema opravdanja. To je lov u mutnom”, zaključio je.

