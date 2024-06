Vinjete, cestarina, gorivo: Koliko će vas koštati put automobilom do Berlina?

Podijeli :

Ako ste uspjeli doći do ulaznica za subotnju utakmicu Vatrenih sa Španjolskom, Hrvatski autoklub je na stranicama objavio nekoliko korisnih putnih informacija kako biste do berlinskog olimpijskog stadiona stigli sretno i sigurno.

Do Berlina iz Splita ima 1450 km, iz Rijeke 1120 km, iz Osijeka 1110 km, iz Zagreba 1050 km… znači u optimalnim okolnostima put će trajati 15, odnosno 11, 12 sati.

U to treba uračunati stanje prometa u realnom vremenu, krećete li na put , primjerice, u petak navečer, veće gradove i centre veće prometne opterećenosti proći ćete bez većih smetnji jer je neradni dan i manje je vozila na cestama koja „komjutiraju“ autobahnom, no brojne zone privremene regulacije zbog radova na cestama U Sloveniji, Austriji i Njemačkoj nećete moći izbjeći, javlja HAK.

Zabrana za teretna vozila u Austriji traje subotom od 15 sati do nedjelje do 22 sata, a u Njemačkoj u nedjelju od ponoći do 22 sata što znači da će neki prikoličar ili tegljač vjerojatno „vući“ kolonu kroz zonu radova jer su suženi traci preuski za paralelnu vožnju uz njih.

Sve to može promijeniti okvirno vrijeme putovanja, pa prije polaska dobro procijenite vlastite resurse izdržljivosti. Je li suvišno naglasiti da na put ne krećete odmah po završetku radnog vremena, odmorite se, ispraznite glavu od tjednog stresa, odspavajte i obnovite energiju prije puta.

Računajte i na probleme s parkiranjem i gužvama na prilaznim cestama stadionu, no poznavajući poslovično organizirane Nijemce očekujte velika besplatna parkirališta na rubnim dijelovima grada uz organizirane transfere do stadiona.

Vinjete

Slovenija ( 7 DANA): 16,00 €

Tunel Karavanke (SLO/A): 8,20 €

Austrija (10 DANA): 11,50 €

Austrija Tauernautobahn TAUERNAUTOBAHN: 13,50 €

Ekološka vinjeta Berlin (za dizelske motore): 19,50 €

Cestarina

Ukupna cijena cestarina (tunelarine i eko vinjeta) iznosi 68,70 € u jednom smjeru, a povratno morate platiti samo Tauernautobahn i Karavanke.

Cijene goriva (12.06.2024.)

Slovenija:

EUROSUPER 1,51 €

EURODIESEL 1,48 €

Austrija:

EUROSUPER 1,62 €

EURODIESEL 1,59 €

Njemačka:

EUROSUPER 1,83 €

EURODIESEL 1,63 €

