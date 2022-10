“Schengen je vjerojatno posljednja stvar gdje Slovenija može imati veto”

Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

Stručnjakinja za europsko pravo s Pravnog fakulteta u Mariboru Janja Hojnik bila je gošća Novog dana i pričala o hrvatskom ulasku u Schengen, kao i o jučer najavljenoj jednostranoj noti Slovenije.

Hojnik napominje da koliko se zasad čini, slovenska Vlada nije odlučila bilokako blokirati hrvatski ulazak u Schengen.

VEZANE VIJESTI “Dosad nema nijedne naznake da bi Slovenija blokirala naš ulazak u Schengen” Vlada Slovenije oglasila se o hrvatskom ulasku u Schengen

“Utvrđeno je da je obostrana korist da Hrvatska uđe u šengenski prostor. U planu je da i Slovenija ratificira sporazum o ulasku Hrvatske u Schengen”, rekla je.

Komentirala je i najavu koja je jučer objavljena u ljubljanskom listu Delo da će Slovenija dati jednostranu notu u kojoj navode da Hrvatska, ulaskom u Schengenski prostor, prihvaća arbitražnu presudu.

“Jučer navečer bila sam na slovenskoj televiziji i pitali su dva ministra za komentare te izjave i jedan ministar kaže da je to sve dezinformacija, a ministrica pravosuđa je rekla da se na Vladi to nije komentiralo i da ona o tome ništa ne zna. Govori se da bi ta izjava trebala biti potvrđena na parlamentu, a iz Odobra za vanjsku politiku nema nikakvih informacija o tome. Možemo samo spekulirati hoće li to biti doneseno na Vladu ili u parlamentu. Mislim da bi bilo malo neuobičajeno ako bi se to ubacilo u Zakon o ratifikaciju. To nije neuobičajeno i vjerojatno bi Europska komisija pitala Sloveniju što to znači. Mislim da ratifikacija uz taj uvjet nije moguća. Ne vidim pravne posljedice. Izjava takva ne može biti dio prava Europske unije, a u međunarodnom pravu još manje ima neke pravne posljedice”, rekla je Hojnik.

Govoreći o arbitražnom sporazumu Slovenije i Hrvatske, rekla je da je zadaća politike da riješavaju međususjedske odnose.

“Ja bih htjela da Slovenija i Hrvatska same to riješe, bez nekakvih vanjskih čimbenika. Schengen je sad vjerojatno posljednja stvar gdje bi Slovenija mogla imati veto. Sloveniji je u interesu da nismo na vanjskoj granici. Vidim odgovornost na politici da pronađu neki sporazum”, kazala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.