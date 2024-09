SDP bira predsjednika, izbor sužen na dvojicu. “Opet su raspravljali tko je ljepši, a ne što trebaju činiti”

Podijeli :

Neva Žganec/PIXSELL

U prvom krugu unutarstranačkih izbora u SDP-u prošle subote niti jedan od petoro kandidata za predsjednika stranke nije dobio natpolovičnu većinu pa ove subote članovi ponovno idu na birališta birati između Siniše Hajdaša Doničića i Zorana Paunovića.

Siniši Hajdašu Dončiću pobjeda je u prvom krugu izmakla za dlaku – dobio je 48,99 posto glasova – dok je široj javnosti i članstvu stranke relativno nepoznati gradonačelnik Makarske Zoran Paunović osvojio 19,68 posto glasova.

Izbori u SDP-u: Zoran Paunović i Siniša Hajdaš Dončić idu u drugi krug

Prvi krug izbora u SDP-u, provoden po modelu “jedan-član-jedan glas”, obilježila je niska izlaznost. Od ukupno 21.657 registriranih članova, glasalo je njih 8.106, tek nešto više od 37 posto.

“Niska izlaznost prednost za jačega”

Politički analitičar Davor Gjenero u drugom krugu očekuje još slabiju izlaznost, što će ići na ruku Hajdašu Dončiću.

“Niska izlaznost uvijek znači prednost onoga tko dolazi s pozicije moći. Hajdaš Dončić je i do sada bio neformalni kreator stranačkih politika i čovjek iz unutarnjeg kruga Zorana Milanovića. Prema tome, jasno je da je njegova prednost ogromna”, kaže Gjenero.

Analitičar: “Paunović nema puno šanse. SDP će i dalje stagnirati i umirati u ljepoti”

Doduše, dvojica od troje kandidata koji su zapeli u prvom krugu – Mladen Kešer i Mirando Mrsić – pozvali su sve koji su glasali za njih da ove subote svoj glas daju Paunoviću. Njemu je u međuvremenu podršku dalo i nekoliko istaknutih članova stranke poput Tonina Picule i Sabine Glasovac koja je gostujući na N1 kazala kako je na prošlim izborima glasala za Peđu Grbina ne prepoznavši tada snagu Mirele Ahmetović pa ne želi ponoviti tu grešku.

“Nema tu velike filozofije”

No, politički analitičar Ivan Rimac ne očekuje neizvjesnost u drugome krugu izbora u SDP-u.

“Velika je vjerojatnost da onaj tko je bio u velikom vodstvu u prvom krugu, to vodstvo realizira do kraja. Nema tu neke velike filozofije. Oni koji su glasali za one treće kandidate sada vjerojatno neće glasati. A logika drugog kruga kaže da će se broj glasova u totalu smanjiti i time se uvećati postotak glasova iz prvog kruga onih koji ulaze u drugi krug. Jedino ako se ne dogodi opća mobilizacija svih drugih da se ne ostvari pobjeda onoga koji je bio u vodstvu, ali za to je potrebno brzo regrupiranje koje rijetko uspijeva”, smatra Rimac.

Puhovski: SDP se ponaša kao da je HDZ Vladimir Beara

Ukratko, Hajdaš Dončić percipiran je kao “kandidat kontinuiteta”, iako i sam najavljuje organizacijsku reformu stranke, dok se 44-godišnjeg Paunovića percipira kao “kandidata promjene”, iako njegova uspješna gradonačelnička praksa i iskustvo iz lokalne sredine ne moraju nužno biti primjenjivi i u velikoj stranci.

“Tko god pobijedi, sudbina SDP-a ostaje ista”

“Naravno da Hajdaš Dončić ima veće šasne jer se odlučio za polititiku kontinuiteta. Paunović je nacionalno slabo prepoznatljiv, a mislim da je čak i regionalno slabo poznat. Njegova je prednost u tome što dalmatinski krug stranke podržava njegovu kandidaturu. No taj krug nije toliko snažan i homogen da bi bitno odlučivao o tome tko će voditi stranku”, smatra Gjenero.

“Čini mi se da za sudbinu SDP-a ne postoji neka velika razlika u tome hoće li pobijediti jedna ili drugi”, dodaje.

Niska izlaznost u prvom krugu može se tumačiti kao pravi rezultat unutarstranačkih izbora i iskaz nezadovoljstva članova.

“To govori o potpunoj rezignaciji dijela članstva čak i tamo gdje je SDP trajno na vlasti, kao u Rijeci. Tamo je izlaznost bila 16 posto i u političkom smislu to znači da riječka organizacija SDP-a praktički ne postoji”, ističe Gjenero.

“Nikako da krenu raspravljati o programu”

Rimac, pak, smatra da će osnovni problem SDP-a i dalje ostati neriješen.

“Slušali smo kandidate i raspravu o tome tko će biti vođa, ali ne i raspravu o programu stranke. SDP je sustavno degradirao na razini operativnog programa. Nikako da krenu raspravljati o svojim ideološkim premisama i kako da ih pretoče u operativni program. Da raspravljaju o tome što činiti, a ne tko je ljepši vođa. Čuli smo samo individualne poruke, a ne programske naznake”, kaže.

Tonino Picula o izborima u SDP-u: “Nije Zoran Paunović bez šanse”

Između dvije izborne subote, u četvrtak je održano sučeljavanje Hajdaša Dončića i Paunovića u sjedištu stranke na Iblerovom trgu u Zagrebu. Prethodno je Paunović gostovao i na N1 gdje je na pitanje o suštinskoj razlici između njega i Hajdaša Dončića kazao da “nije dovoljno imati samo dobre politike, nego ih treba znati ispravno komunicirati”.

Prema onome što su njih dvojica govorili proteklih tjedan dana, uključujuči sučeljavanje na Iblerovom trgu, evo na koje bi se teme fokusirali kao šefovi stranke.

HAJDAŠ DONČIĆ

– borba za prava obespravljenih

– oporezivanje ekstraprofita

– povećanje mirovina

– javno dostupno zdravstvo i školstvo

– promjene u energetskoj politici

– reforma stranke

– terenski rad, umjesto sjedenja u Saboru

PAUNOVIĆ

– radnička prava

– pristupačan i kvalitetan zdravstveni i obrazovni sustav

– sustav socijalne zaštite

– decentralizacija

– neravnomjerna raspodjela bogatstva

– zaustavljanje apartmanizacije

– reforma stranke

– smanjivanje “faraonskih” ovlasti predsjednika

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.