Skup sport: Ovo su naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka

Nakon što je kuna sredinom siječnja službeno otišla u povijest okončano je i jednomjesečno razdoblje besplatnog dizanja gotovine na bankomatima. Pogledajte koliko iznose bankarske naknade nakon prelaska na euro.

Dobra vijest glasi da je gotovo svih 4000 bankomata opet u funkciji, ali ona manje dobra je da će vas dizanje gotovine na bankomatu nematične banke skupo koštati.

Kao i ranije, svaka banka svojim klijentima, korisnicima kartica, naplaćuje naknadu kada podižu gotovinu na bankomatima druge banke. Neke imaju jedinstvenu naknadu za dizanje gotovine, a kod nekih se naknada razlikuje ovisno o tome dižete li gotovinu u zemlji ili inozemstvu. Razlika u naknadama ovisi i o tome je li neka banka članica jedne od mreža koje obavljaju poslove procesiranja kartičnih transakcija. Primjerice, ako raspolažete karticama koje su izdale banke članice grupacije MBNet, plaćat ćete nižu proviziju kada dižete gotovinu s njihovih bankomata.

Treba naglasiti da je naknada viša ako podižete gotovinu kreditnom karticom nego ako obavljate transakciju debitnom karticom. Naknada koja se obično naplaćuje sastoji se od fiksnog dijela i postotka od isplaćenog iznosa. Primjerice, ako naknada iznosi dva eura + 2,50 posto od podignutog iznosa, na podignuti iznos od 100 eura platit ćete 4,5 eura provizije.

S obzirom na to da više nema gornjeg limita, naknade rastu proporcionalno veličini iznosa. U nastavku pogledajte kako se kreću naknade na podizanje gotovine debitnom karticom kod sedam najvećih hrvatskih banaka.

Zagrebačka banka

Na podizanje gotovine na bankomatima drugih pružatelja usluga u Hrvatskoj i zemljama Europskog gospodarskog područja Zaba naplaćuje naknadu u iznosu od 2,50 posto plus 1,19 eura od isplaćenog iznosa po transakciji. Na bankomatima u zemljama izvan Europskog gospodarskog područja provizija iznosi tri posto plus 1,99 eura. Na bankomatima banaka iz Grupe UniCredit korisnici paketiranih usluga ne plaćaju naknadu.

Privredna banka Zagreb

Za podizanje gotovine na bankomatima drugih pružatelja usluga u Hrvatskoj i prekogranične transakcije u eurima PBZ svojim klijentima naplaćuje naknadu u iznosu od 2,50 posto plus 1,13 eura od isplaćenog iznosa po transakciji. Na podizanje gotovine debitnom karticom Visa Inspire unutar Intesa Sanpaolo Grupe naknada se ne naplaćuje.

Erste banka

Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj unutar MBNet mreže Erste banka naplaćuje 0,93 eura plus dva posto iznosa transakcije. Ako klijenti Erste banke podižu gotovinu na bankomatima drugih banaka izvan MBNet mreže u Hrvatskoj i inozemstvu, provizija iznosi 1,19 eura plus 2,50 posto od vrijednosti transakcije. Podizanje gotovine debitnom karticom na bankomatima Erste Groupa u inozemstvu – u Austriji, Mađarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Moldaviji i Crnoj Gori je besplatno. Također, besplatno je podizanje gotovine na bankomatima izvan Hrvatske debitnom karticom Visa Gold za korisnike Erste Gold i Erste Gold Plus Paketa.

OTP banka

Na podizanje gotovine na bankomatima drugih pružatelja usluga u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući bankomate ostalih članica grupe, OTP banka klijentima naplaćuje 2,5 posto od iznosa transakcije, najmanje 3,32 eura. Klijentima banke omogućeno je povoljnije dizanje gotovine na kioscima Tiska, gdje se naplaćuje naknada od 0,66 eura bez obzira na iznos transakcije.

Raiffeisen banka

Za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj i inozemstvu klijenti Raiffeisen banke plaćaju naknadu od 1,50 posto od iznosa transakcije, minimalno 3,32 eura. U odnosu na druge banke kod RBA se podizanje većih iznosa gotovine manje naplaćuje, ali je zato viša naknada za podizanje manjih iznosa.

Hrvatska poštanska banka

Za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj i inozemstvu klijenti HPB-a plaćaju dva posto od iznosa transakcije plus 1,19 eura.

Addiko banka

Addiko svojim klijentima naplaćuje jedinstvenu naknadu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inozemstvu u visini od 2,50 posto od vrijednosti transakcije plus 1,99 eura.

