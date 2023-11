Šef Veterinarske komore: Svinjogojci na prosvjedima šire virus svinjske kuge

Podijeli :

Stanje vezano za svinjsku kugu u Slavoniji ne stišava se. O tome zašto svinjogojci, ali i dio političara, ne vjeruje struci - veterinarima koji su uveli preventivne mjere protiv pošasti koja mjesecima uništava svinjski fond na istoku Hrvatske, za HRT je govorio Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore.

“Ovu bolest nema samo Hrvatska, ima je 20 zemalja EU-a te BiH, Srbija i Sjeverna Makedonija, koje su pune virusa afričke svinjske kuge. Mjere su donesene na temelju uredbe Europske komisije se svode na to da se zahvaćena područja zatvaraju, da se zahvaćena i kontaktna gospodarstva eutanaziraju”, objasnio je Zemljak.

Naglasio je kako neke države preventivno eutanaziraju cijela područja – pedesetke ili stotine kvadratnih kilometara. Pritom se dvorišta zatvaraju, nadziru se mjere biosigurnosti, a promet se mesom se kontrolira. Prosvjeda je, kaže Zemljak, bilo i u Poljskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Italiji. “Prosvjednici traže da se prestane s eutanazijom zdravih svinja na gospodarstvima koja su zaražena i kontaktna. To je apsolutno nemoguće, jer je to jedini način borbe. Nema lijeka ni cjepiva”, dodao je.

Virus ASK širi se i okupljanjem svinjogojaca

Naglasio je kako se okupljanjem svinjogojaca, uz prisustvo onih koji imaju zaražene svinje – virus također može prenijeti. “Ljudski faktor je najveći uzrok širenja virusa afričke svinjske kuge. Kontaktom između opreme, obuće, odjeće, vozila – virus se širi i na velike udaljenosti”, upozorio je.

Potvrdno je odgovorio na navod da su se tijekom pandemije covida pojavili antivakseri te da se slično događa i sa slučajem afričke svinjske kuge. Naglasio je kako su sve mjere na terenu provođene po svim pravilima struke.

Problem su tisuće neregistriranih svinja i gospodarstava

“Moram ovo reći. Postoji određeni broj svinja kod nekih vlasnika – koje nisu prijavljene i u sivoj su zoni. Tako sad imamo 1.100.000 svinja, a prije pojave ASK smo ih imali 800.000. To je povezano s provođenjem biosigurnosnih mjera. Velika gospodarstva su te mjere provodila – to su kao svemirski sustavi u koje nema ulaska i izlaska bez tuširanja”, kazao je predsjednik veterinarske komore.

Bitnim je naglasio kako “svaki vlasnik u suradnji s veterinarom sam sebi propisuje biosigurnosne mjere”.

Napomenuo je kako je dosad eutanazirano 25 tisuća svinja, a više od 70 tisuća je odvezeno na klanje. Problem je bio u tome što je meso tih svinja u klaonici moralo biti termički obrađeno.

“Sve su se mesne industrije javile da prime takve svinje. Možda u jednom trenutku, zbog pomanjkanja kamiona nisu svi mogli to obaviti – ali vjerujem da se radilo na tome da se sve nezaražene svinje odvedu u klaonice”, kazao je Zemljak.

Napomenuo je da manjak klaoničkih kapaciteta nije samo problem u Hrvatskoj.

