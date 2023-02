Sekulić o svjedočenju Mayera u slučaju Ine: Zaplakao sam, dirnulo me…

Podijeli :

Bivši predsjednik Radničkog vijeća Ine Predrag Sekulić gostovao je u N1 Newsroomu u kojem je komentirao zatvaranje rafinerije Sisak ali i budućnost Ine.

“Zastala mi je knedla u grlu slušajući prilog o bivšem članu uprave Ine Davoru Mayeru. Zaplakao sam. Dirnulo me da jedan čovjek koji je cijenjen u naftnoj industriji, u stvari prepoznaje ono što sam ja pokušao dokazati sve ove godine. Na probleme koji su se događali i koji će se tek događati. Ja sam izašao iz naftnog biznisa, ma da je nakon trideset godina teško izaći iz te priče. Poznat mi je rad svih postrojenja bilo koje rafinerije”, rekao je Predrag Sekulić.

No, navodi kako život ide dalje, a danas je poduzetnik i vlasnik firme koja radi podove.

“Apsolutno mi nedostaje rafinerija i intelektualni dio gdje ste se mogli dokazivati i sami sebi i svojim kolegama. Vjerujem da je gospodin Mayer hrabro iznosio podatke s kojima je bio suočen. Hrvatski članovi uprave Ine ne donose nikakve odluke bez suradnje s hrvatskom Vladom. Je li sisak žrtvovan? Sigurno da je. Znamo zašto je sisak žrtvovan i kada je cijela priča krenula. Priče da nemamo dovoljno tržišta za dvije rafinerije u Hrvatskoj ne stoje. Nisu stajale tada, ne stoje ni danas”, rekao je.

Sekulić smatra kako je namjera bila davno vidljiva te su na nju upozoravali.

“Ne volim reći govorio sam…”

“Gubila su se tržišta i željeli su prikazati kako rafinerija Sisak nema potrebe za radom, a i tad smo upozoravali da se iza toga krije izvoz naše hrvatske nafte u Mađarsku. Na Tomislava Ćorića ne treba gubiti vrijeme. On je meni priznao da ne zna puno o gospodarstvu, a kamoli o rafinerijskom biznisu. On se uklapa u naš mentalitet, prihvatiti ćemo posao i plaću za ono što ne znamo raditi, budemo mi naučili. Radeći u Sisku i lobirajući kod naftnih stručnjaka, došli smo do svjetski cijenjenih stručnjaka. Nije se samo pokazalo da postoji budućnost za rafineriju Sisak, nego i za Inu, ali svi stručnjaci odreda su rekli da njih nitko iz Vlade nije kontaktirao”, kazao je.

Osim mentaliteta, navodi, u slučaju Ine postoji određena zavjera da se ne želi pozvati nekoga tko bi rekao nešto što nam ne odgovara.

“Ne volim reći ‘govorio sam’, ali sve se pokazalo istinitim i samo je pitanje kako je jedna grupica ljudi ili pojedinac kao što je Predrag Sekulić mogao to predvidjeti, a ovi umovi koji se nalaze u Vladi nisu. Zapravo se nikad nisam borio za radna mjesta nego za struku. Ono što je danas izgubljeno je izgubljena struka, ljudi ili su otišli u druge države ili vode svoje priče. Ne znam kakve bi to okolnosti trebale biti da se ljudi vrate u rafineriju Sisak”, rekao je Sekulić te je dodao: “Sisak još uvijek nije sasječen. Još se nije krenulo u krajnju devastaciju Siska, ali kako se aktualizira priča o rafineriji Sisak i Ini, mislim da bi Mađari mogli požuriti”.

Isto tako, Sekulić navodi kako bi se rafinerija Sisak apsolutno još uvijek mogla upaliti.

“Sisak je rafinerija koja je prerađivala apsolutno sve proizvode u skladu sa svim euro normama. Osim toga, Sisak je sam od svojih poluproizvoda proizvodio i benzin i dizel gorivo bez potrebnih aditiva”, kazao je.

