Selak Raspudić: Milanović i Primorac se sada ponašaju kao Gandhi, ali tek će se zaoštriti

Mandat aktualnog predsjednika Zorana Milanovića bliži se kraju. On je ljetos objavio da Hrvatsku želi voditi i u idućih pet godina. Nedugo nakon toga, među prvima je svoju kandidaturu objavila nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić koja je u Intervjuu tjedna Media servisa poručila da Hrvatska treba stvarnu alternativu.

“Stvarna alternativa ne može doći iz redova HDZ-a ili SDP-a koji provode svo vrijeme svađajući se tko je gori, tko je više vozio helikoptere i tko je više koristio glisere. Njima zapravo to odgovara jer se međusobno omogućuju. Mene je u tom trenutku, kada sam prva iskoračila i bez kalkulacija stala na čistinu i rekla idem i borit ću se, borit ću se za tu bolju Hrvatsku u koju vjerujem, prije svega motivirala činjenica da se nitko ne usudi suprotstaviti aktualnom predsjedniku. Ja se aktualnog predsjednika ne bojim, mislim da nije dobro obavljao svoj posao i da ga treba zamijeniti nova osoba”, rekla je Selak Raspudić za Media servis.

Budiša podržao kandidaturu Selak Raspudić. Sam joj se javio i donio joj pismo

“On i u ulozi predsjednika Republike zauzima poziciju osobe koja utjelovljuje naciju i koja bi trebala biti glavni državni junak, uzor”, nastavlja Selak Raspudić i dodaje:

“On je svojim djelovanjem, prvenstveno na parlamentarnim izborima, pokazao da sigurno nema kvalitete kojima može zauzeti to mjesto kada je osedlao konje, a sam ostao u konjušnici, kada je pokazao da je politički kalkulant, a izigravao najhrabriju osobu u državi, što je zapravo bila sama predstava”, kazala je Selak Raspudić koja smatra da je time izigrao povjerenje građana.

Glavni problem u Hrvatskoj

Kao glavni problem u Hrvatskoj vidi upravo to što građani često poraz prihvaćaju bez borbe. “Nedostaje nam i kvalitetne rasprave, saborskih zastupnika nema u parlamentu i sve se svodi na banalna politička prepucavanja”, poručuje saborska zastupnica.

Selak Raspudić o Milanovićevim letovima: “Sreća da nemamo svemirske letjelice, da ne bi bilo od Trnja do zvijezda”

Iako slovi za najpopularnijeg političara, mnogi nisu zadovoljni Zoranom Milanovićem, dok drugi ne žele da Dragan Primorac, odnosno HDZ, preuzme sve konce države u ruke. Na koje glasače računa kandidatkinja za predsjednicu?

“Na građane Republike Hrvatske. To sam i pokazala kada sam iskoračila sa svojom kandidaturom, bez kalkulacije i bez očigledne političke potpore. Ja računam na građane Republike Hrvatske. Ne mislim da oni pripadaju kutijama i vjerujem da će to građani prepoznati jer ono s čime sam se htjela nametnuti u Hrvatskom saboru je rad za dobro Hrvatske i nekakvi inovativni prijedlozi koji nas guraju naprijed. Jasna svjetonazorska opredjeljenja, ali ne kalkuliranje s emocijama građana da bi se na tome jeftino politički profitiralo”, ispričala je.

Milanović i Primorac se ponašaju kao Gandhi

Kampanja će se tek zaoštriti, a Selak Raspudić o dvojici glavnih favorita zasada kaže da se ponašaju kao Gandhi.

Tko je Ivana Kekin, kandidatkinja Možemo za predsjednicu države?

“Jedan i drugi se samo nadaju da će biti rukopoloženi u finale, a onda se susresti međusobno jer im je to najjednostavnija utrka. Gospodinu Primorcu u toliko što će se teško konfrontirati sa svim drugim izazivačima, a Zoranu Milanoviću zato što zna da ga Dragan Primorac ne može dobiti. Za sve one koji žele jednu punokrvnu političku raspravu, koja će biti bazirana na argumentima, koja će biti civilizirana, ali isto tako i strastvena, pozivam ih da ne bacaju svoj glas u prvom krugu, da mi daju priliku i ukažu povjerenje, jer vjerujem da u drugom krugu mogu dobiti Zorana Milanovića”, poručila je Selak Raspudić.

“Ja ću biti ono što jesam i govorit ću istinu,” dodaje.

Neravnopravnost Hrvata u BiH

Jedno od prvih vanjskopolitičkih pitanja s kojim se želi pozabaviti jest neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Osim toga, inzistira na tome da se depolitizira MORH i Glavni stožer poglavito jer posljednjih tjedana o istim izvješćima cure različite informacije.

Plenković kritizirao Milanovićevu politiku prema Hrvatima u BiH: “On je čovjek koji je drukao za Komšića”

“Osnovni problem nije tko je koliko letio helikopterom, premda to bode u oči građane Republike Hrvatske, temeljni problem je politizacija vojske, znači korištenje vojske za stranačke obračune. To smo vidjeli sada kada smo dobili dva različito interpretirana izvještaja o istoj stvari, a to je korištenje helikoptera. Jedan je došao od Glavnog stožera, a drugi je došao od MORH-a”, smatra Selak Raspudić.

“Linija zapovjedanja u HV-u ne smije biti ugrožena posebice jer imamo sigurnosnu ugrozu u okruženju,” pojašnjava.

Vojni rok

Što misli o uvođenju vojnog roka?

“Da bih donijela odluku o tako bitnoj temi, odnosno bila jedna od osoba koja suodlučuje o tako bitnoj temi prije svega bi morala imati jasne informacije o tome koja je sigurnosna ugroza prisutna da se nešto ovako bitno u sustavu mijenja što uvelika utječe na život građana Republike Hrvatske. Ako ćemo trošiti proračunska sredstva da bismo stvorili iluziju toga da smo bilo kako vojno obučili naše građane – ne trebamo to činiti. Ako postoji ozbiljna sigurnosna ugroza da imamo vojni rok onda to moramo napraviti kako spada – procjene su minimalno četiri do šest mjeseci”, rekla je Selak Raspudić.

Priznanje Palestine

Ratovi bijesne na istoku Europe, ali i na Bliskom istoku. Mnogi kao jedino rješenje vide priznanje Palestine.

“To je pitanje naše diplomacije i tu Hrvatska u ovom trenutku treba, bit ću potpuno jasna, još uvijek nastaviti pažljivo motriti situaciju, ali to ne znači biti diplomacijski pasivna nego uložiti sve napore da se što prije prekine ovaj strašan rat i da se pronađe jedno humanitarno rješenje.”

Kritizirala je istup Zorana Milanovića koji je, kako kaže, stranim diplomatima priopćio da je on za priznanje Palestine jer se takva odluka ne donosi jednostrano.

Paket mjera pomoći gospodarstvu

Vlada je koncem prošlog tjedna predstavila paket mjera pomoći gospodarstvu koji je ovog puta smanjenog obujma. Računi za energente će rasti za desetak posto.

“Smatram da država treba nastaviti pomagati onima koji su potrebiti, prije svega treba dignuti mirovine da bi si oni kojima doista treba uopće mogli priuštiti i sadašnje, a kamoli onda i povećane cijene plina i struje. One će nas sustići pa bilo to i kroz to da nećemo dovoljno pomoći poduzetnicima koji ne mogu kvalitetno funkcionirati na ovom tržištu koje praktički ne postoji pa će se dizati cijene njihovih usluga”, komentirala je Selak Raspudić.

Porez na nekretnine

Kritizirala je vladajuće jer se o porezu na nekretnine uopće nije razgovaralo za vrijeme parlamentarnih izbora.

Gdje je zapelo s porezom na nekretnine? Premijer: Problema nema

“Dobra država uvijek građane porezno potiče promovirajući porez na rasterećenje na onim mjestima gdje žele da ulažu – je li to dugoročni najam ili nešto drugo u slučaju poreza na nekretnine. Ne može na ovakav način s jedne strane izigravati glavnog darežljivca pa govoriti da će smanjiti još uvijek ona davanja koja su tržišna za primjerice plin i struju, a istodobno povećavati namete na nekim drugim mjestima, kazala je Selak Raspudić.

A dok stotine tisuća nekretnina zjapi prazno, mnogi imaju problema s priuštivim stanovanjem jer cijene odavno divljaju.

“Ako govorimo o konkretnim mjerama onda treba uvijek ići ovo što sam rekla – porezno poticajno, dakle, treba smanjiti porez na dugoročnom iznajmljivanju. Mi smo imali i konkretan prijedlog da se smanji na 5 posto, treba omogućiti da se aktivira što veći broj državnih nekretnina koje bi se dale mladim obiteljima. Mi smo predlagali 20 tisuća državnih nekretnina i treba proizvesti čitav niz drugih mjera koje se tiču i smanjenja PDV-a na gradnju socijalno-priuštivih stanova i tako dalje gdje će se građanima na neki način pomoći”, smatra.

Za kraj, ususret skorašnjim predsjedničkim izborima uputila je poruku svim glasačima.

“Nemojte odustati i izaberimo svi zajedno onu osobu za koju smatramo da bi najkvalitetnije obnašala funkciju predsjednice Republike Hrvatske jer su ovi izbori personalni i to je bitno. Mi nismo ljudi čiji su glasovi zarobljeni u stranačkim kutijama. Mi smo ljudi koji su slobodni i koji imaju priliku kroz taj jedan svoj glas doista nešto promijeniti. Ja ću dati sve od sebe da opravdam povjerenje građana i da pokažem zašto bih ja bila taj najbolji izbor”, poručila je Selak Raspudić.

