Od ostataka hrane uštedjeli struju za 16 dana

Ambasadori kampanje "Biraj Zeleno" i predstavnici kompanije Nestle podijelili su u četvrtak studentima 1500 besplatnih obroka pripremljenih od ostatka hrane, čija bi emisija stakleničkih plinova bila ekvivalentna količini struje potrebnoj za jedno kućanstvo kroz 16 dana.

Kampanja „Biraj Zeleno” želi educirati građane, potrošače i studente da ne bacaju hranu u smeće jer se u Hrvatskoj po stanovniku baci čak 22 kilograma iskoristive hrane u godini dana, rekao je generalni direktor Nestlea za Hrvatsku, Sloveniju i BIH Laurentiu Florin Dimitriu.

„Od malo više od 90 kilograma hrane, pripremili smo 1500 porcija za studente, pazeći na maksimalnu iskoristivost svih namirnica. Da su ostaci hrane koji su utrošeni u pripremu obroka bačeni u smeće, njihova bi emisija stakleničkih plinova bila ekvivalentna količini struje dovoljne za jedno kućanstvo za gotovo 16 dana”, izjavio je Dimitriu tijekom ručka u studentskoj menzi Odeon.

Među namirnicama koje Hrvati najčešće bacaju su one najskuplje, a to su meso, krumpir i povrće, istaknuo je chef Mate Janković, koji je za današnji ručak pripremio juhu od krumpira, grancine od piletine i lazanje od povrća.

„Živimo u eri izobilja i neodgovornosti, kako one energetske, tako i one prema našem ekosustavu. Zero waste filozofija želi ljudima usaditi ljubav prema planetu i resursima koji nisu neograničeni. Osim toga, time balansiramo kućni budžet, što nije nevažno u ovo vrijeme” kazao je.

Janković dodaje da učenike u školama treba educirati o svim ekološkim postavkama, uključujući i one kojima su u fokusu prehrana i zero waste principi (načela usmjerena na prevenciju otpada).

Svašta se može napraviti od pečenog krumpira ili starog kruha

„Stariji ljudi cijelog života imaju usvojenu zero waste filozofiju, jer su morali rastegnuti svaki novčić, kuhati vrlo planski i umjereno. Mladi je tek otkrivaju”, naglasio je poznati kuhar.

Bogati nedjeljni ručak u Hrvatskoj je obiteljska tradicija. Nije problem ako taj ručak ima pet sljedova, ističe Janković, no oni moraju biti pripremljeni u razumnim količinama kako bi mogli probati svih pet sljedova i ostati siti.

“Što se ostataka tiče, svašta se može napraviti od pečenog krumpira ili starog kruha. Recepti se lako mogu naći na pametnim telefonima, ali rekao bih da ih mi koristimo za krive stvari”, kaže Janković.

Ljudi još ne znaju kako pravilo odvajati biootpad, upozorila je predstavnica inicijative “Ja, bolji građanin” Marina Matijević.

Inicijativa im uz to nastoji pokazati kako mogu reorganizirati svoj hladnjak i potaknuti ih na kupnju lokalno uzgojenih namirnica, da idu na tržnice gdje je manje vrećica i plastične ambalaže, rekla je Matijević.

