Sindikalistica: Ne mogu vjerovati da toliko obrazovanih u Vladi tako malo brine o obrazovanju

Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić, komentirala je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović Uredbu o koeficijentima, odnosno, kako njome prolaze zaposleni u srednjim školama.

“I zadovoljni smo i nezadovoljni. Možda teška riječ, ali doživjela sam otkrivenje u razgovorima s predstavnicima Vlade, u ministarstvima… da toliko mali postotak ljudi fakultetski obrazovanih tako teško prepoznaje važnost obrazovanja. Možda tako strastveno zastupam pa ljudi to doživljavaju kao borbu za veću plaću. Ali, tu je gorčina jer nismo prepoznati prethodnih 30 godina, a prema ovome, nećemo ni idućih”, kazala je Lovrić pa nastavila:

“S jedne strane, rast plaća je značajan, ali nerealno je bilo i očekivati u startu da će Vlada imati dovoljno kapaciteta u gotovom fiskalnom okviru da nastavnicke postavi gdje im je mjesto, u jednom potezu.”

Ruši li cijeli ideju način na koji su se određivali koeficijenti?

“Krivo je prezentirana. Ta priča o jednakoj plaći za jednak rad može biti mjerljiva u radu dva novinara ili dva nastavnika. Takva mjesta se mogu uspoređivati”, ističe predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Ne može vjerovati da se još uvijek misli kako je rad tijekom nastave jedini koji se obavlja.

“Sustav obrazovanja je konstantno nepotrebno napet. Stalno očekujemo nešto loše pa se iznenadimo ako se dogodi nešto dobro. Nama je trebalo ispraviti cijeli niz nepravdi tijekom pregovora. Primjerice, imamo učitelje sa srednjom školom, a to su majstori, frizeri… Imamo i inženjere, koji rade drugu vrstu posla. A prijedlog je bio da imaju istu plaću, čime stručnost prestaje biti važna. Odgajatelji su pak ostali izostavljeni, a to su ljudi koji brinu o djeci u učeničkim domovima. Srećom, to smo ispravili”, izrazila je Nada Lovrić nezadovoljstvo.

