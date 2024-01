Piletić o kritikama koeficijenata: Kakve veze stopa inflacije ima veze sa složenosti posla?

Podijeli :

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak komentirao je uredbu o koeficijentima za državnu i javne službe, generalno promjenu sustava izračuna plaća, ali i odnos prema stranim radnicima u Hrvatskoj.

Dio čelnika sindikata tvrdi da nisu obaviješteni o parametrima za novi izračun koeficijenata. Ministar Marin Piletić tvrdi da to nije točno. Štoviše, kaže da ga čude izjave pojedinih čelnika budući da od jutra komuniciraju sa sindikatima i neki od njih već dostavljaju mailove, a neki zovu i traže još neke odgovore. Kaže i da su na vrijeme dobili cijeli tekst uredbe.

“Proces smo pokrenuli s njima još početkom prošle godine kad smo rekli da su jedan od ključnih ciljeva plaće u javnoj i državnoj službi. Ukupno u mandatu ove Vlade osnovica je povećana za 40 posto. Da ovaj proces u zaista u partnerskom odnosu dotjeramo do kraja ne želeći čekati rok uredbe, dogovorili smo sa sindikatima da će kao jamstvo dovršetka procesa unaprijed plaće biti povećane dodacima. Potom smo dogovorili iznos regresa da će svi dobiti isti iznos i to 300 eura, ugovorili smo i božićnicu da je uvećana na 300 eura, i da će se porezna reforma osjetiti. Sve smo vodili zajedno i oni su u ponedjeljak dobili prezentaciju ključnih koeficijenata i istog dana uz prezentaciju su dobili popis svih konsolidiranih javnih mjesta, sa 960 u javnim službama sveli smo ih na 400. Dobili su popis radnih mjesta i koeficijente. Kompletan tekst uredbe su trebali dobiti jučer, u srijedu. S obzirom na to da smo jučer popodne imali i sastanak parlamentarne većine za prezentaciju reforme, a nakon toga još finiširanje na užem kabinetu Vlade, sinoć smo u kasnim večernjim satima poslali kompletan tekst uredbe, rok je ispoštovan. Oni imaju rok od 15 dana da iščitaju tekst, reagiraju, upozore službeno na neke stvari, da daju očitovanje na tekst.”

Ministar je istaknuo da donošenje ovakvog dokumenta ima niz koraka.

“Angažirali smo Svjetsku banku da pomogne u konsolidaciji radnih mjesta jer je dosad bila šuma propisa, dodataka i nejasnih izračuna plaća. Neki sindikati su rekli da neće pristati na povećanje koeficijenta manji od stope inflacije. Postavljam pitanje kakve veze stopa inflacije ima veze sa složenosti posla? Inflaciju nadoknađujemo porastom osnovice i na zadnjim smo pregovorima dali jasan izračun. S posljednjim povećanjem osnovice plaća je rasla preko 25 posto u mandatu ove Vlade. Dosad sustava nije bilo, a sad smo sa Svjetskom bankom napravili sustav i metodologiju.”

U članku 14 stoji da će se prvo donijeti Uredba o vrednovanju radnih mjesta, a na temelju nje koeficijenti. Na pitanje kako su se vrednovala radna mjesta i kako su doneseni koeficijenti ako nema Uredbe o vrednovanju, Piletić je rekao: “Nije se još nijedna Uredba donijela. Sindikatima je Ministarstvo pravosuđa dostavilo i upoznati su i s tom Uredbom. Vrednovanje je bitno. Javnosti će biti dostupna Uredba kad je donesemo da će svatko moći vidjeti na koji je način njegovo radno mjesto vrednovano. Dosad nije bilo jedinstvenog sustava. Postoje bodovi, matematički izračuni za svako radno mjesto, bodovano unutar struke.”

Na tužbe učitelja i nastavnika koji kažu da su i dalje zadnji na ljestvici, odgovara da se prvi put osniva Vijeće za praćenje čime se dobija trajno vrednovanje plaća i zašto neko radno mjesto ima veći stupanj složenosti. “Sustav će napokon biti transparentan po pitanju vrednovanja nečijeg rada”, rekao je Piletić.

Na pitanje šalje li se učiteljima i nastavnicima poruka da manje vrijede, Piletić je rekao:

“Svi mi koji radimo u državnoj i javnoj službi plaćeni smo od hrvatskih građana. Moramo imati mjerljiv i transparentan sustav zašto i kome ide kolika plaća. Što se tiče učitelja, ja sam učitelj, radio sam u osnovnoj školi. Stipić pokušava poslati tezu da je početni koeficijent učitelja od 1,97 najniži u sustavu javne službe, a zanemaruje činjenicu da upravo učitelji i nastavnici imaju najbolje razrađen sustav napredovanja. Od početnog koeficijenta 1,97 postoje još tri vrste napredovanja. Učitelj mentor može računati na koeficijent 2,17, učitelj savjetnik 2,38, a učitelj izvrsni savjetnik 2,62.”

O stranim radnicima: Kako bi se Hrvati osjećali da ih netko vani tako kvalificira?

Govoreći o promjenama vezanim uz strane radnike u Hrvatskoj i generalnom odnosu prema njima u Hrvatskoj, Piletić je rekao:

“Ne bih rekao da nas je zateklo. Otkad su ukinute kvote i potražnja je dovela do toga da mi danas u hrvatskoj sa zadnjim danom 2023. imamo 88.000 stranaca koji tu rade, plaćaju doprinose, uplaćuju sve obveze, i tako odgovaraju potrebama hrvatskog tržišta rada. Kad je u pitanju integracija i promišljene politike, kako broj raste, svjesni smo da treba određene mehanizme podesiti i zato MUP, koordinator Zakona o strancima, upućuje prijedlog izmjene i dopune Zakona o strancima koji će idući tjedan biti predstavljen socijalnim partnerima kako bi integracija bila cjelovitija. Sve veći broj njih ima jezičnu barijeru pa je Hrvatski zavod za zapošljavanje razvio program brzog učenja hrvatskog jezika.”

Na koncu je prokomentirao izjavu kolegice, HDZ-ove saborske zastupnice Danice Baričević, koja je rekla da kad dođe u Zagreb, ima “puno škurih, crnih i malih”.

“Ona se od toga ograđuje. Ako je zaista to izgovoreno, apsolutno ne pridonosi integraciji potrebne radne snage i svima takvima koji se uopće upućuju komentirati kakav je tko, postavljam pitanje kako bi se Hrvati osjećali u stranim zemljama da ih netko tako kvalificira?”

