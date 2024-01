Sindikalistica o Plenkovićevoj “povijesnoj reformi”: Povijesno bi moglo doći do novih odljeva iz službe

Podijeli :

Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec komentirala je izmjene zakona koje bi trebale dovesti do povećanja plaća državnih službenika i namještenika.

Premijer Andrej Plenković je u uvodnom govoru na sjednici Vlade rekao da se radi o povijesnoj reformi koja će konačno iznivelirati plaće.

“Vjerojatno jest povijesna reforma jer se na zakon čekalo desetljeće i više, no ima potreba za korekcijama pa bi povijesno moglo doći do novih odljeva i do novih nezainteresiranih za ovu službu jer ni ovo ne prati prosječan rast plaća u gospodarstvu”, rekla je Iva Šušković pojašnjavajući da zapravo nisu sudjelovali u izradi dokumenta:

“Kad smo krenuli s radnom skupinom za novi zakon, rekli su nam da sudjelujemo u zajedničkom projektu, no to je dovelo do toga da, kad materijali budu gotovi u Ministarstvu, nas informirajuo tome. Ne sudjeljjmo u izradi, dali smo neke primjedbe, neke su i uvažene, ali dio koji smo tražili više mjeseci od prvog prijedloga zakona, sad smo inofrmirani. Nemamo vremena pročešljati cijelu tablicu, vidjeti koje su potrebne korekcije.”

Istaknula je da nije došlo do podjele među sindikatima. Komentirajući činjenicu da će u novoj reformi najgore proći oni kojima je najviše i trebalo – osobe sa srednjom stručnom spremom i najnižim plaćama, rekla je: “Osam tjedana smo štrajkali baš zbog tih najniže rangiranih. Htjeli smo stvoriti izravnanje. Sad je situacija da Ministarstvo objašnjava povećanje u štrajku kao dio reforme.”

Nije isključila mogućnost novog štrajka, a komentirajući činjenicu da će neki dobiti sramotno povećanje plaće od tridesetak eura.

“Bez obzira na ranija povećanja koja su uslijedila nakon sindikalnih akcija, postigli smo pomak, ali je i dalje nedostatan jer sve teže živimo. Bit će kasno u travnju, ali kad se sve to završi u smislu konačnog prijedloga, to zahtijeva velik angažman službenika da sve to papirnato riješe, da pripreme izmjene i predoče ih ljudima na koje se odnosi. Jasno je da, ako usporedimo platnu listu danas i iz svibnja, dogodilo se neko povećanje.”

