Državni tajnik tvrdi da su plaće medicinskim sestrama rasle čak 164 posto, one mu žestoko odgovorile

"Unatoč tome, rad sestara i tehničara i dalje nije odgovarajuće valoriziran u odnosu na složenost i odgovornost njihova poziva. Rast troškova života, inflacija i opća gospodarska kretanja u velikoj su mjeri umanjili stvarni učinak povećanja plaća, pa oni i dalje teško mogu osigurati dostojan životni standard", ističe se u priopćenju.